﻿Alarm in der SLUB – Wasserschaden löst Feuerwehreinsatz aus

Mit zehn Einsatzfahrzeugen und 32 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Mittwochvormittag bei der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden an. Das Gebäude wurde vorübergehend evakuiert.

Dresden. Ein Wasserschaden, vermutlich ein Rohrbruch, löste am Mittwoch einen Feuerwehralarm der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) aus. Gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften am Zelleschen Weg an.

Bestände blieben unbeschadet

Der Alarm wurde durch einen Wasserschaden im Keller eines Verwaltungsgebäudes und die damit einhergehende Wasserdampfentwicklung ausgelöst. Alle Besucher sowie das Personal wurden kurzzeitig evakuiert, konnten nach 15 Minuten jedoch wieder in das Gebäude.

Die Bestände seien unbeschadet geblieben und werden aktuell gesichert, heißt es von Seiten der SLUB. Aufgrund der aktuellen Prüfungsphase ist die SLUB gegenwärtig von Studenten und Studentinnen hoch frequentiert.