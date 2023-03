﻿Aktivisten der „Letzten Generation“ beschmieren Sächsischen Landtag in Dresden

Klimaprotest am Sächsischen Landtag in Dresden: Vier Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Sonnabend das Parlament besprüht und beschmiert. Die Aktion wurde schnell beendet.

Dresden. Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Sonnabend eine weitere Protestaktion in Dresden gestartet. Vier Klimaprotestler besprühten und beschmierten um kurz vor 11.30 Uhr das sächsische Parlament, den Landtag in Dresden. Sie klebten Zettel mit ihren Forderungen an. Die Landtagspolizei war binnen weniger Sekunden vor Ort, ein Polizist riss die Zettel direkt von den Fenstern.

Dann wurden die Personalien der Aktivisten aufgenommen. Kurze Zeit später rückte Verstärkung der Polizei an. Klimaaktivistin Karla zu einem Reporter vor Ort: „Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist bis heute nicht auf unser Gesprächsangebot eingegangen. Wir fordern einen Gesellschaftsrat auf Bundesebene. Dirk Hilbert sitzt zwar nicht im Landtag, aber diese Aktion soll alle Mitglieder des Landtags erinnern, wie wichtig unser Anliegen ist.“