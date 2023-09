Dresden: Aktionstag der Verbraucherzentrale zur Härtefallhilfe für Heizöl & Co.

Dresden. Wer im vergangenen Jahr für Heizöl, Flüssiggas, Kohle oder Holz besonders tief in die Tasche greifen musste, kann finanzielle Unterstützung des Staates, die sogenannte Härtefallhilfe, beantragen. Das geht online per Internetformular bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB).

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) hilft dabei mit einem Aktionstag am 5. September in ihrem Dresdner Beratungszentrum – nicht nur wegen der damit verbundenen Bürokratie.

Die Zeit drängt: Antragsschluss am 20. Oktober

„Wir hoffen, auch viele Haushalte ohne Online-Zugang oder digitale Erfahrung mit diesem Unterstützungsmodell für Bürgerinnen und Bürger zu erreichen“, sagt Robert Kluttig, Leiter der Verbraucherzentrale in Dresden. Denn die Zeit dränge: „Am 20. Oktober ist nämlich Schluss. Danach können keine Anträge mehr gestellt werden.“

Die Verbraucherzentrale Sachsen hat nach eigenen Angaben bereits mit mehr als 2000 Anspruchsprüfungen beziehungsweise Beantragungen geholfen, für weitere 250 seien Termine vereinbart. Dank der Unterstützung durch die Sächsische Staatsregierung, so die VZS, sei diese Dienstleistung sogar einmalig pro Haushalt kostenfrei.

Terminvereinbarung nicht nötig, aber viele Dokumente

Wer die Hilfe der Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen möchte, kann am 5. September zwischen 9 und 12 Uhr oder zwischen 13 und 18 Uhr ohne Terminvereinbarung im Beratungszentrum am Fetscherplatz 3 vorbeikommen, muss aber eine Menge Unterlagen mitbringen.

Dazu zählen unter anderem der Personalausweis, Rechnungen von Lieferanten aus der Zeit vom 1. Januar bis 1. Dezember 2022, Kontoauszüge oder Zahlungsbelege über die Bezahlung, der vom Schornsteinfeger erstellte Feuerstättenbescheid, die Steueridentifikationsnummer, Informationen zur Wohnraumfläche, die beheizt wird, die IBAN für die spätere Auszahlung und eine Teilungserklärung, falls mehrere Haushalte betroffen sind.

Eine telefonische Anspruchsprüfung oder Terminvereinbarung ist an Werktagen zwischen 9 und 13 Uhr unter 0341 2290 4422 bei der Verbraucherzentrale Sachsen möglich. Weitere Informationen im Internet unter vzs.de/härtefallhilfe

