﻿Dresdner AfD will Asylbeschluss des Stadtrats kippen

Der Dresdner Stadtrat hat die Unterbringung von Asylbewerbern in Containern beschlossen. Die AfD-Fraktion hält den Beschluss für unwirksam und hat eine rechtliche Prüfung eingeleitet.

Dresden. Der Stadtrat hat am Donnerstag nach langer Debatte ein umfangreiches Paket zur Unterbringung von Asylbewerbern in Dresden beschlossen. So sollen Flüchtlinge an sechs Standorten im Stadtgebiet in mobilen Raumeinheiten untergebracht werden. Der Stadtrat beschloss auch auf Antrag mehrerer Fraktionen eine deutliche Aufstockung der Mittel für die Flüchtlingssozialarbeit. Die AfD-Fraktion hat jetzt angekündigt, den Beschluss auf seine Rechtmäßigkeit prüfen zu lassen.