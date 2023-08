﻿10 000 Grundsteuerfälle werden jetzt in Dresden geschätzt

Dresden. Die Grundsteuerreform bewegt die Gemüter in Dresden und viele Eigentümer haben ganz grundsätzliche Kritik an den Veränderungen bei den Abgaben auf Immobilienbesitz. Die Zuständigkeit für die Umsetzung der Reform liegt in Dresden für alle Steuerfälle beim Finanzamt Dresden-Nord.

Nach den Angaben der Behörde sind bislang etwa 127 000 Grundsteuerwertbescheide und etwa 127 000 Grundsteuermessbescheide ergangen. Die Reform erfolgt, weil das Bundesverfassungsgericht die früheren Regelungen zur Besteuerung aufgehoben hatte. Bei den Abgaben stützten sich die Finanzämter bislang auf Jahrzehnte alte Daten.

Abgabefrist längst verstrichen

Nach langer Debatte wurde ein neues Modell entwickelt, das in Sachsen Bodenwerte und Nutzungsformen kombiniert. Nach einer Fristverlängerung mussten die Grundstückseigentümer bis Ende Januar 2023 dem Finanzamt Angaben zu ihren Grundstücken übermitteln.

Der Beratungsbedarf war nicht unerheblich. Seit April 2022 seien über 15 500 Auskünfte an der Telefon-Hotline des Finanzamtes Dresden-Nord erteilt worden. Zu Beginn hätten die Steuerpflichtigen vor allem Probleme bei der Erstellung der Erklärungen über die Online-Plattform Elster gehabt. „Durch Auskünfte über die Grundsteuerhotline sowie die Bereitstellung von Ausfüllanleitungen konnten diese gelöst werden“, erklärte Amtsleiter Helmut Reichel.

Zehntausende Einsprüche

Anhand der eingereichten Daten stellt das Finanzamt eine Wertermittlung an und erlässt zwei Bescheide, auf deren Basis dann die Kommunen mit einem sogenannten Hebesatz die tatsächlich zu zahlende Grundsteuer ermitteln. Beim Finanzamt Dresden-Nord sind bis Ende Juli etwa 30 000 Einsprüche gegen Bescheide über die Grundsteuerwertermittlung sowie etwa 23 000 Einsprüche gegen Bescheide über die Grundsteuer-Messbetragsfestsetzung erfasst worden.

„Häufigster Einspruchsgrund sind geltend gemachte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Neuregelung“, erklärte Helmut Reichel gegenüber den DNN. In diese Richtung war in der Vergangenheit bereits die Kritik von Eigentümervereinigungen wie dem Haus&Grund-Verband in Dresden gegangen. 

Bisher sind laut Behörde ausschließlich Bescheide zur Grundsteuer B ergangen, also zu bebauten und unbebauten Grundstücken. Die Bearbeitung der Bescheide zur Grundsteuer A, die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen gibt, werde „zeitnah beginnen“. Insgesamt hat das Finanzamt Dresden-Nord für beide Eigentumsformen 174 000 Fälle zu bearbeiten in der Stadt. „Bisher sind über 164 000 Erklärungen eingegangen“, teilte Amtsleiter Reichel mit. Wie viele Eigentümer daran beteiligt sind, könne nicht ermittelt werden.

Die Grundsteuer gehört für die Kommunen zu einer der wichtigsten Einnahmequellen. Dresden hat damit zuletzt 83 Millionen Euro im Jahr kassiert. Die Reform soll „aufkommensneutral“ sein, sie soll also insgesamt nicht mehr Geld einspielen, als vor der Änderung der Regeln. Als Grundlage dafür gelten die Einnahmen des Jahres 2024. Ab 2025 wird die neue Grundsteuer erhoben.

Keine Angaben zu Steuerentwicklung

Schon jetzt ist klar, dass es im Einzelfall zu deutlichen Veränderungen kommen kann, die Belastung kann steigen oder sinken. Nach Angaben aus der Stadtverwaltung hat sich bei der Auswertung von Daten zu 115 000 Grundstücken „das Messbetragsvolumen gegenüber der bisherigen Rechtslage um durchschnittlich etwa 75 Prozent“ erhöht. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz der Stadt, der bei Wohngrundstücken derzeit bei 635 Prozent liegt, multipliziert und ergibt so die Steuerbelastung.

Für eine aufkommensneutrale Reform müsste der Hebesatz nach vorläufigen Berechnungen der Stadt auf die Hälfte oder Dreiviertel des bisherigen Wertes gesenkt werden. Dann würden sich die Steuerlasten in Loschwitz, Kleinzschachwitz und Wachwitz um gut ein Drittel erhöhen und in Prohlis oder Gorbitz auf weniger als Dreiviertel des bisherigen Wertes sinken. Das Finanzamt machte dazu keine Angaben, weil ihm „derzeit keine statistischen Daten dazu vorliegen“.

In „allen Fällen, in denen keine Erklärung vorliegt“, werden die Besteuerungsgrundlagen nun „geschätzt“, wie es im Fachjargon heißt. Das würde bislang etwa 10 000 Steuerfälle betreffen. Das Finanzamt erinnert in diesen Fällen an die Abgabe der Steuererklärung und kündigt die Schätzung an.

Schätzung entlastet Eigentümer nicht

Für den („Schätzungs“)Bescheid“ berücksichtigte das Finanzamt alle Umstände, die von Bedeutung sind. So orientiert sich das Finanzamt an den Besteuerungsgrundlagen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit richtig seien. Genutzt würden dafür beispielsweise alle bisherigen Besteuerungsgrundlagen. Größe des Grundstückes sowie der Bodenrichtwert würden dem Finanzamt in der Regel vorliegen.

Bei einer fehlenden Erklärung gebe es jedoch keine Daten zu Baujahren oder Veränderungen der letzten Jahre zur Art der Bebauung, Größe der Wohn- oder Nutzfläche und ähnliches. Auch ein „Schätzungsbescheid“ entbinde nicht von der Erklärungspflicht. Außerdem kann das Finanzamt irgendwann auch einen Verspätungszuschlag festlegen.

DNN