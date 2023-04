﻿Dresden: ADFC bemängelt Schleichverkehr auf Radroute DD-Ost

Seit Herbst letzten Jahres ist der mittlere Abschnitt der Radroute DD-Ost in Striesen eröffnet. Der ADFC findet: Insgesamt eine gute Sache. Allerdings sei die Route zu attraktiv für Autofahrer.

Dresden. Drei gemütlich nebeneinander radelnde Menschen – am Dienstag mussten manche Autos in der Laubestraße warten. Gemeinsam mit der Radverkehrskoordinatorin Paula Scharfe sind Mitglieder des ADFC Dresden den mittleren Teil der Radroute DD-Ost bei sonnigem Wetter entlanggefahren. „Wir finden das ein sehr begrüßenswertes Projekt, das sollte Schule machen“, leitete Nils Larsen den Termin ein. Neben positiven Rückmeldungen hatte das Vorstandsmitglied des ADFC auch noch einige Verbesserungsvorschläge zur Radroute im Gepäck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nebeneinanderfahren erlaubt

Seit November letzten Jahres ist der mittlere Teil der „Radroute Ost“ eröffnet. Zukünftig soll sie das Schulzentrum Tolkewitz mit der Dresdner Innenstadt verbinden. Schon jetzt können Radfahrer die Strecke zwischen Fetscherstraße und Altenberger Straße fast komplett auf Fahrradstraßen zurücklegen. Fahrradstraße bedeutet nicht, dass Autos in diesen Abschnitten verboten sind. Stattdessen ist das Fahrrad das bevorteilte Verkehrsmittel. Radfahrer dürfen zum Beispiel nebeneinander fahren. Zusätzlich hat die Stadt Dresden Gehwegvorstreckungen anbringen lassen. Diese sollen Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtern. In einigen Bereichen wurde die Verlängerung gebaut, in anderen auf der Fahrbahn mit weißer Farbe markiert.

Vorfahrt an Kreuzungen lockt auch Autofahrer

Durch den Umbau zur Fahrradstraße hat sich nicht nur die Markierung geändert. Mittlerweile ist die Laubestraße auch Vorfahrtsstraße und damit für Autofahrer eine willkommene Abwechslung zum Warten an den Ampeln in der Schandauer Straße. „Auch ich habe festgestellt, dass gefühlsmäßig schnellere und mehr Autofahrer unterwegs sind“, sagte Paula Scharfe. Im Mai oder im Juni wird die Stadt die Anzahl der Fahrzeuge auf der Straße messen und das Gefühl überprüfen. Zur Verhinderung des Schleichverkehrs fordert der ADFC daher das Aufstellen „modaler Filter“, also Durchfahrtssperren mit Pollerreihen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regeln sind noch nicht allen bekannt

Paula Scharfe sprach auch ein weiteres Problem der neuen Radroute an. „Die Regeln auf Fahrradstraßen sind nicht allen so bekannt“, sagt sie. Gemeinsam mit der Polizei plant sie eine Aktion beim Tag „Respekt durch Rücksicht“. Für mehr Sichtbarkeit wünscht sich der ADFC Bandarolen in den Bäumen oder Routenmarkierungen – ähnlich zum Vorbild Hannover.

Streifen gegen „Dooring“ sorgen für Verwirrung

Im Vorfeld hatte der Verein bei den eigenen Mitgliedern um Rückmeldungen zur Radroute gebeten. „Die Radroute gibt uns die Möglichkeit, neben den Kindern auf der Straße zu fahren.“, lobte eine Person. Als verwirrend wurden die gestrichelten Linien am Rande der Straße angegeben. Eigentlich sollen sie verhindern, dass Radfahrer gegen plötzlich geöffnete Autotüren fahren, der „Dooring-Schutz“. Allerdings erinnern sie ein paar Benutzer an Fahrradstreifen.

So nicht! Die Linien am Rand sollen Radfahrer vor aufgeschlagenen Türen schützen und sind keine Radstreifen. © Quelle: Anja Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schilder kündigen Ende der Tempo-30-Zone an

Bei sonnigen Wetter fuhren Mitglieder des ADFCs und Vertreter der Stadt die Laubestraße entlang. An der Ecke zur Müller-Berset-Straße gab es einen Halt. Hier bemängelt der Verein die Schilder an der Kreuzung, die ein Ende der Tempo-30-Zone ankündigen. Dies verleite manche Autofahrer zum Beschleunigen. Zwar sind die Schilder richtig, die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gilt aber auch auf einer Fahrradstraße.

Radroute sei ein Schritt für die Verkehrswende

Für Nils Larsen ist die Radroute DD-Ost ein Schritt in die richtige Richtung, auch in Sachen Verkehrswende. „Solche Projekte sind wichtig, damit es Menschen einfacher wird, auf das Auto zu verzichten“, sagte er.

Genaue Zahlen zur Nutzung der Radroute liegen noch nicht vor. Die Arbeiten am Abschnitt West starten dieses Jahr. Bis Ende 2025 soll die fünf Kilometer lange Route fertiggestellt sein.