Dresden: Abschlussfest für Projekt „Plattenwechsel“ des Johannstädter Kulturtreffs

Dresden. Im Rahmen des vom Bund geförderten bundesweiten Programms „Utopolis – Soziokultur im Quartier“ hat das Teilprojekt „Plattenwechsel – Wir in Aktion“ vier Jahre lang in Dresden den geplanten Umzug des Johannstädter Kulturtreffs in das neue Stadtteilhaus begleitet, das gerade gebaut wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Förderzeitraum endet am 30. September. Aus diesem Anlass findet am 1. September eine öffentliche Abschlussveranstaltung statt. In einer „Utopie-Karawane“ ziehen Akteure des Projekts durch den Stadtteil und lassen an vielen Stationen rund um die Pfotenhauerstraße ausgewählte Aktionen aus dem Projektzeitraum noch einmal aufleben. Start ist um 16 Uhr am Kulturtreff in der Elisenstraße, letzte Station um 18 Uhr der Stadtteilladen in der Pfotenhauerstraße 66. Dort gibt es eine künstlerische Ausstellung zum „Plattenwechsel“.

Lesen Sie auch

Ergebnisse des Projekts sind unter anderem die Stadtteilredaktion bei johannstadt.de mit dem Printmagazin „Zeile“, das mit einer Sonderausgabe erscheint, der Plattenchor, der um 17 Uhr zur Probe und 19 Uhr zum Auftritt einlädt, sowie die Stadtteilclownin „Madame Klimbim“, die um 16.30 Uhr an der Baustelle des Stadtteilhauses zu erleben ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da das neue Stadtteilhaus erst im Jahr 2025 fertiggestellt sein wird, bemühen sich die Projektverantwortlichen um weitere Fördermöglichkeiten, wie Koordinatorin Anja Hilger den DNN sagte. Ziel sei es, den Kulturtreff bis zum Umzug weiter begleiten zu können, um die Wünsche und das Engagement der Bürgerschaft aufzunehmen und umzusetzen. Das gestalte sich nach dem Auslaufen der „Utopolis“-Förderung weniger inhaltlich, aber vor allem finanziell und personell schwierig.

DNN