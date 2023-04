An der Brücke Fröbelstraße wird gebaut – Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zeitweise Umleitungen einstellen (Symbolbild).

Bauarbeiten in Friedrichstadt: Ab Montag wird Brücke Fröbelstraße saniert

Dresden. Ab Montag lässt das Straßen- und Tiefbauamt die Brücke Fröbelstaße sowie die anschließenden Kreuzungsbereiche des Emerich-Ambros-Ufers sanieren. Der Grund: Über die Jahre haben sich der Zustand der Straße, der Schächte und des Fahrbahnübergangs erheblich verschlechtert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Auch Radfahrer und Fußgänger von Umleitungen betroffen

Wie die Stadt mitteilte, wird die Brücke für den Verkehr halbseitig gesperrt. Die Autos rollen auf der anderen Fahrbahnseite an der Baustelle vorbei. Zudem sind kürzere, nächtliche Sperrungen an zwei Wochenenden geplant. Wegen der umfassenden Arbeiten kommt es zu weiteren Sperrungen einzelner Kreuzungen und direkter Straßenverbindungen. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb auf zeitweise Umleitungen einstellen. Auch Fußgänger und Radfahrer sind von den Umleitungen und gegebenenfalls längeren Wartezeiten an Ampeln betroffen.

Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung Dresden. Das Vorhaben kostet 1,2 Millionen Euro.

Internet dresden.de/verkehrsbehinderungen