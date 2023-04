﻿Arbeiten an der Prießnitzbrücke: Umleitung ab Dienstag

Großbrand in Dresden

Brand an der Rehefelder Straße: Löscheinsatz dauert an

Schwarze Rauchwolken über Dresden. In Pieschen brannte in der Nacht eine Wäscherei. Das Feuer ist unter Kontrolle, doch die Feuerwehr ist auch am Freitag weiter im Einsatz. Mit Bildergalerie.