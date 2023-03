Zwei Autos stoßen zusammen – A 4 kurzzeitig voll gesperrt

Am Donnerstagvormittag sind aus bisher noch unbekannter Ursache zwei Autos auf der A 4 am Anschluss Altstadt zusammengestoßen. Die Fahrbahn musste voll gesperrt werden.

Dresden. Am Donnerstagvormittag sind gegen 8 Uhr zwei Autos auf der A 4 in Höhe der Ausfahrt Altstadt zusammengestoßen. Da sich nach Angaben der Feuerwehr Dresden die beiden Fahrzeuge, ein Skoda und ein Opel, auf der linken Fahrspur sowie dem Standstreifen befanden, war zunächst eine Vollsperrung notwendig.

Der 43-jährige Skoda-Fahrer wurde bei der Kollision verletzt und noch in seinem Fahrzeug notärztlich versorgt, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der 31-jährige Opel-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt und lehnte eine rettungsdienstliche Versorgung ab. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle beräumt und im Anschluss an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat.