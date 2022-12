88-Jährige und 19-Jähriger beraubt

Dresden. Die Dresdner Polizei hatte es in den vergangenen Tagen mit zwei Raubstraftaten zu tun. Wie die Beamten mitteilen, entrissen zwei Täter zunächst am Freitagabend einer 88-Jährigen an der Söbrigener Straße eine Umhängetasche. Darin befanden sich ein Mobiltelefon, persönliche Dokumente, 100 Euro und Lebensmittel. Die Seniorin stürzte und erlitt starke Schmerzen. Sie musste medizinisch versorgt werden.

Am frühen Sonnabend wurde ein 19-Jähriger nach Polizeiangaben an einer Bushaltestelle an der Budapester Straße von zwei maskierten Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Als er verneinte, griffen die Täter ihn an, bedrohten ihn mit einem Messer sowie einem Schlagstock, raubten die Brusttasche und durchsuchten diese. Die Männer stahlen 20 Euro und flüchteten. Das Opfer blieb unverletzt.

Von DNN