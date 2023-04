Nach Schockanruf: 85-jähriger Dresdner um 70.000 Euro betrogen

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger am Montag einen 85-Jährigen am Telefon um insgesamt etwa 70.000 Euro gebracht.

Dresden. Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger am Montag einen 85-Jährigen am Telefon um insgesamt etwa 70.000 Euro gebracht. Sie riefen den Mann am Montagmittag an und behaupteten, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit diese nicht ins Gefängnis müsse, wäre eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro nötig. Im Laufe des Tages übergab der Mann an der Bautzner Landstraße nahe der Haltestelle „Grundstraße“ einem der Betrüger Geld, Schmuck und Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 70.000 Euro. Erst später fiel dem 85-Jährigen auf, dass er betrogen worden war. Er informierte daraufhin die Polizei. Der Bote war etwa 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte eine bräunliche Jacke an und eine helle Strickmütze auf. Zudem trug er eine Corona-Schutzmaske.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Übergabe oder den Boten beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Die Polizei rät außerdem: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Sprechen Sie mit Angehörigen oder Nachbarn, wenn Sie solche Anrufe bekommen und verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei.