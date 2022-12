﻿„Antilopen“ auf den Straßen: 75 Jahre Obus-Verkehr in Dresden

Dresden. Fantasie und Humor des Menschen bedienen sich gerne verschiedenster Vergleiche und Spitznamen. Prominentestes Beispiel im Dresdner Stadtverkehr sind die Hechtwagen der Straßenbahn. Gab es aber auch schon andere Tiere auf Dresdner Straßen, zum Beispiel Antilopen? Aber sicher! Sogar mit einem Jubiläum im nun zu Ende gehenden Jahr. Es handelt sich um die Oberleitungsbusse in der Nachkriegszeit. Sie waren ab 1947 sehr überschaubar auf einer einzigen Linie knapp 30 Jahre lang unterwegs und durchquerten so das Elbtal. Die dabei zu überwindende Steigung trug aber schließlich auch zur Stilllegung bei. Der Obus-Vorläufer 45 Jahre früher erklomm den Nordhang an einer anderen Stelle. Eine Renaissance des Verkehrsmittels scheiterte kurz nach der Wende in Hoyerswerda.

Aber der Reihe nach: Der erste Versuchsbetrieb in Sachsen, den man heute der Obus-Entwicklung zurechnen kann, wurde 1901 zwischen Königstein und dem Kurbad Königsbrunn im Elbsandsteingebirge eingeweiht. Auf alten Karten ist die Strecke im unteren Bielatal „schwarz-weiß gestrichelt“ wie eine Eisenbahn markiert, und auch sprach man damals von einer „gleislosen Bahn“. Selbst weltweit war sie eine der ersten derartigen Anlagen und immerhin bis 1904 in Betrieb.

Heute fährt auf der Strecke die Linie 7

Die sogenannte Haidebahn im Dresdner Norden schaffte es dagegen nur auf ein Jahr Betriebszeit – von März 1903 bis März 1904. Von ihr gibt es ein Modell im Dresdner Verkehrsmuseum. Zur Stromabnahme zog man einen „Kontaktwagen“ auf den beiden Oberleitungen mit. Sie verkehrte vom Arsenal in der Nähe des damaligen Stadtrandes 5,2 Kilometer weit nach Klotzsche, heute fährt auf der gleichen Strecke die Straßenbahn der Linie 7.

Obus des Typs Skoda 9Tr, wie er bis 1975 in Dresden eingesetzt war. © Quelle: Christoph Pohl

Grundsätzlich ist der Obus-Verkehr mit seiner Technik und Geschichte eine Wissenschaft für sich, weitaus vielfältiger als beispielsweise die der Straßenbahn. Nicht zuletzt gibt es mehrere Schreibweisen: O-Bus, Obus oder Oberleitungsbus. Die ganz klassische Variante ist der Bus mit zwei Stangen für Plus- und Minuspol beziehungsweise Strom- und Erdleitung, die mit Federspannung unter den beiden Oberleitungen entlanggleiten. Auf dieser Basis gab es im Nachkriegs-Ostdeutschland eine Vielzahl von Netzen.

O-Bus-Verkehr in Dresden war eine Notlösung

Der O-Bus-Verkehr in Dresden wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erst neu eingerichtet, genau genommen war es eine Notlösung. Während die Straßenbahn bereits wenige Tage nach Kriegsende zumindest in den Außenbezirken wieder den Betrieb aufnehmen konnte, sah es im ergänzenden Busnetz ganz anders aus. Es fehlte absolut an entsprechenden Fahrzeugen; sie waren entweder nicht mehr vorhanden, kaputt oder mussten als Lastkraftwagen genutzt werden.

Dem damaligen Vorstand Alfred Bockemühl gelang es, aus Werdau vom Fahrzeugbau sowohl Fahrzeuge als auch Ausrüstungen für den Obusbetrieb nach Dresden zu holen. Letztendlich konnte am 8. November 1947 die erste Teilstrecke zwischen Körnerplatz und Münchner Platz eröffnet werden, das war immerhin anderthalb Jahre vor dem regelmäßigen Omnibusverkehr mit Verbrennungsmotor (dieser erst am 20. Februar 1949).

Zunächst waren aus vorhandenen Teilen aufgebaute Henschel- Fahrzeuge eingesetzt. Die Ablösung bzw. Ergänzung bildeten ab 1952 neu gebaute LOWA-Obus- Motorwagen aus Werdau, während die Beiwagen vom Waggonbau aus Bautzen kamen. Das Dresdner Obus-Netz wuchs abschnittsweise und erreichte am 28. Juni 1964 seine größte Ausdehnung: 16,8 Kilometer waren es vom Willi-Ermer-Platz (in Löbtau) bis in den Vorort Weißig kurz hinter Dresden-Bühlau. Zunächst unterteilt in einzelne Intervallstrecken, befuhr später die Linie 61 die gesamte Route.

Umstellung auf Dieselbetrieb in mehreren Abschnitten

Die nächste Fahrzeuggeneration bildeten schließlich ab 1958 Skoda-Obusse, nach wie vor mit Bautzener Beiwagen im Schlepp, oder ab 1969 mit solchen vom polnischen Hersteller Jelcz. Der starke Verkehr zur und von der Technischen Universität sowie die steile Grundstraße machten den eingesetzten Fahrzeugen auf Dauer sehr zu schaffen. Ein Ersatz war unter den damaligen Verhältnissen in der DDR und dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe nicht in Sicht. Außerdem waren Investitionen in die aufwendige Fahrleitungstechnik unterblieben. Wie auch die Eröffnung des Betriebes, erfolgte die Umstellung auf Dieselbetrieb dann in mehreren Abschnitten, am 1. Juli 1975 rückte schließlich der letzte Obus in den Betriebshof in Dresden-Blasewitz ein.

Das war aber nicht der letzte Obus-Verkehr in Sachsen gewesen! Kurz vor der Wende – die nicht wirklich vorhersehbar war – wagte die Stadt Hoyerswerda einen Neustart dieses Verkehrsmittels. Fahrzeuge waren 1988 kein Problem und es sollte teurer gewordenes sowjetisches Erdöl eingespart werden (mit Strom aus heimischer Braunkohle). Die Busse entsprachen im Fahrzeugteil dem Gelenkmodell 280 von Ikarus aus Ungarn.

Bis heute haben die „Antilopen- Busse“ im Elbtal ihre Fans

Aufgrund der großen gesellschaftlichen Veränderungen Anfang der 1990er Jahre (Zunahme der privaten Motorisierung und Wegfall von Arbeitsplätzen, Abwanderung) wurde der Obusbetrieb aber zum Jahresende 1994 wieder eingestellt. Der einzige heute noch existierende Obus-Betrieb in Ostdeutschland befindet sich in Eberswalde. Dorthin wurde bei Betriebseinstellung in Dresden und Hoyerswerda ein Großteil der Fahrzeuge umgesetzt.

Der Dresdner Obusverkehr ab 1947 war in Sachsen nur ein Nachzügler. In Leipzig und Zwickau gehörte das Verkehrsmittel schon seit 1937/38 zum Stadtbild, entsprechende Chemnitzer Pläne wurden mit Kriegsbeginn ad acta gelegt. Bis heute haben die „Antilopen- Busse“ im Elbtal ihre Fans, manche wünschen sich sogar die Wiedereinrichtung eines solchen Betriebs. Die technischen Hürden für ein solches Vorhaben wären zugegebenermaßen aber sehr hoch und die Entwicklung ermöglicht mittlerweile auch den Einsatz von Bussen mit „Strom von oben“, ohne dass die ganze Stadt „mit neuen Strippen zugezogen“ werden muss! Ein solches Konzept verfolgen derzeit die Dresdner Verkehrsbetriebe mit ihren neuen Elektrobussen.

Von Christoph Pohl