﻿Gesperrte 68. Grundschule in Leubnitz-Neuostra: Das ist der Plan für die Sanierung

Dresden. Für die Kinder der 68. Grundschule und deren Eltern startete das neue Schuljahr mit einer bösen Überraschung: Kurz vorm Ende der Sommerferien waren im Gebäude in Leubnitz-Neuostra Schäden am Deckenputz festgestellt worden. Das Schulhaus wurde deshalb gesperrt, die Schüler fahren seither jeden Morgen hinauf auf den Höckendorfer Weg auf der Südhöhe. Nun ist klar: Die Sanierung der Schäden in der 68. Grundschule „Am Heiligen Born“ wird nicht gerade billig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem sich im ersten Obergeschoss des historischen Schulhauses Teile des Putzes gelöst hatten und herabgestürzt waren, stellten Fachleute weitere, sogenannte Putzhohlstellen in Klassenzimmern und in Treppenfluren fest. Die Verwaltung verweist auf „großflächig schadhafte Stellen“, die „eine erhebliche Gefährdung der Nutzer darstellen“.

Architekten und Fachleute mit Beseitigung der Schäden beauftragt

Einem Gutachten zufolge ist „der Haftverbund zwischen Decke und Putz“ dort nicht mehr „vollflächig gewährleistet“. Inzwischen hat die Stadt Architekten und weitere Fachleute mit der Beseitigung der Schäden beauftragt. Die entsprechenden Planungen und die Abstimmungen mit den Behörden laufen, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt, werden die Decken in den Klassenzimmern und in den Fluren mit neuen Platten „mit akustischer Wirkung“ und LED-Lampen verkleidet. Zugleich werden die Wände gestrichen und die Parkettböden aufgearbeitet. Die Kosten dafür beziffert die Stadt nach einer aktuellen Schätzung auf etwa 640 000 Euro.

Rückkehr der Schüler nach Ende der Winterferien angepeilt

Bereits im August war klar, dass die Kinder über das erste Halbjahr hinweg am Interimsstandort auf der Südhöhe bleiben werden. „Auslagerungen“, so hatte es Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) betont, „sind immer eine besondere Herausforderung.“ Für die Rückkehr der Schüler in ihr Gebäude peilt die Verwaltung weiterhin die Zeit nach den Winterferien an: „Dafür wird intensiv an der Einhaltung des Terminziels gearbeitet“, so das Amt für Schulen.

DNN