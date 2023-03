﻿50 neue Straßenbäume in Dresden-Striesen

Dresden. An zwei Straßen in Striesen plant das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Ende dieses und Anfang nächsten Jahres die Pflanzung neuer Bäume. Es geht um 33 Bäume an der Wormser Straße sowie 16 an der Hassestraße; dort wird auch noch einer um die Ecke an der Gluckstraße gepflanzt. Insgesamt rechnet das Amt mit Kosten in Höhe von knapp 190 000 Euro. Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz fördert die Maßnahmen mit knapp 40 000 Euro. Außerdem will das Amt an beiden Standorten versuchen, Anwohner für Baumpatenschaften zu gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An Hassestraße und Gluckstraße geht es um Ergänzungspflanzungen im Herbst dieses Jahres – 16 Spitzahornbäume an der Hassestraße, ein Schnurbaum an der Gluckstraße. Solche Bäume stehen an diesen Straßen bereits. Die Pflanzungen ergänzten sich gut, erläuterte Jana Kaden vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, denn der Spitzahorn blühe sehr früh, der Schnurbaum spät. Das Amt setzt hier Kosten von insgesamt 79 900 Euro an, der Stadtbezirk stimmte der Übernahme von 14 400 Euro zu – das entspreche den Kosten für die Pflanzung von drei Bäumen, sagte Kaden.

Vorgesehen ist der Amerikanische Amberbaum

An der Wormser Straße soll zwischen Löscherstraße und Alemannenstraße im ersten Quartal 2024 gepflanzt werden, Planung und Ausschreibung finden bereits in diesem Jahr statt. 33 Bäume können dort laut Vorlage eingeordnet werden. Vorgesehen ist der Amerikanische Amberbaum, der an der Alemannestraße schon steht. Er wird etwa 20 Meter hoch und habe eine leuchtend gelbe bis orangene Herbstfärbung, führte Kaden aus. Außerdem passe er sich sehr gut an Stadtklima-Verhältnisse an. Den Hinweis, der Baum könne giftig sein, entkräftete Kaden. Grundsätzlich sei „Giftigkeit kein Kriterium für die Nicht-Pflanzung von Bäumen“. Und giftig sei höchstens das Harz der Bäume, wenn man sie tief einschneide, das Harz heraushole und zu sich nehme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Stadtbezirk beschloss mit großer Mehrheit, die Planungskosten in diesem Jahr zu übernehmen; sie belaufen sich auf rund 25 000 Euro.