Streit um Sorgerecht eskalierte: 31-Jähriger nach Mord an Ex-Freundin in Dresden angeklagt

Dresden. Ein 31-jähriger Deutsch-Ukrainer soll im Oktober letzten Jahres seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in der St. Petersburger Straße in Dresden getötet haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen ihn erhoben.

Mehrfach auf Ex-Freundin eingestochen

Der Beschuldigte soll an der Wohnungstür seiner ehemaligen Lebensgefährtin geklingelt haben. Als diese ihre Wohnungstür öffnete, soll der Mann mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. Die Frau starb innerhalb weniger Minuten an den erlittenen Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der Mann wohl versucht haben, durch den Mord das Sorgerecht an dem gemeinsamen Sohn zu erhalten.

Der 31-Jährige wurde am 16. Oktober letzten Jahres vorläufig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er ist geringfügig vorbestraft und hat zum Tatvorwurf bisher keine Angaben gemacht.

DNN