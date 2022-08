Ein 28-Jähriger wurde am Sonnabend bei einem Ladendiebstahl erwischt. Er wehrte sich zunächst vehement gegen die Festnahme. Als der Täter dann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, attackierte er erneut mehrere Beteiligte.

Dresden. Ein 28-Jähriger wurde am Sonnabend bei einem Ladendiebstahl erwischt. Er steckte in einem Markt an der Sternstraße in Dresden-Mickten eine Flasche Alkohol im Wert von rund 7 Euro ein. Als ihn ein Ladendetektiv ansprach, wehrte er sich und versuchte nach diesem zu schlagen. Nur mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters und eines zufällig anwesenden Polizeibeamten konnte der Mann überwältigt und bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten festgehalten werden. Der Beamte und der Detektiv wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Als der 28-Jährige dann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, attackierte er mehrere Beteiligte. Polizeibeamte brachten ihn zu Boden. Dabei wurde ein weiterer Beamter verletzt. Gegen den 28-Jährigen wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

