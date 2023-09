25-Jährige erleidet nach Hornissenstichen allergischen Schock

Dresden. Eine 25-Jährige ist am Freitagvormittag im Toeplerpark von Hornissen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde die Frau mehrfach am Kopf gestochen und erlitt dadurch einen allergischen Schock. Sie musste notärztlich versorgt werden.

Laut den Kameraden hatten sich die Tiere in einer Weide niedergelassen und ein Nest gebaut. Da sich das medizinische Equipment des Rettungsdienstes noch im unmittelbaren Gefahrenbereich befand und die Tiere sehr aktiv waren, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung nachalarmiert. Ein Trupp begab sich mit komplett angelegter Schutzkleidung in den Gefahrenbereich, sicherte das Equipment und übergab es an die Kollegen.

Im Anschluss wurde der betroffene Bereich abgesperrt und mit Warnhinweisen versehen. Das zuständige Fachamt wurde telefonisch verständigt, um weitere Maßnahmen einzuleiten. Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Rettungswachen Reick und Leuben.

