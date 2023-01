Dresden: Betrüger versuchen 23 Mal an einem Tag Geld zu erbeuten

Am Donnerstag hat es mindestens 23 Betrugsversuche in Dresden und Umgebung gegeben. Bei einer Frau aus Mickten erbeuteten Unbekannte etwa 50.000 Euro. Die unterschiedlichen Betrugsmaschen im Überblick.

Dresden. Am Donnerstag haben Betrüger mindestens 23 Mal versucht, Menschen in und um Dresden um ihr Geld zu bringen. Dabei verwendeten die Täter verschiedene Maschen. Bei einer 34-Jährigen erbeuteten Unbekannte rund 50.000 Euro.

19 Betrugsversuche sind der Polizei aus der Landeshauptstadt gemeldet worden. Hinzu kommen jeweils ein Fall aus den Orten Freital, Heidenau, Nossen und Zeithain. Die Betrüger verwendeten die sogenannte WhatsApp-Masche, versuchten es mit Schockanrufen, gaben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus oder erzählten eine Lügengeschichte über angebliche Geldgewinne.

Betrüger versuchen es mit Schockanrufen und Textnachrichten

Bei der WhatsApp-Masche schreiben die Kriminellen ihre vermeintlichen Opfer meist über den Messangerdienst WhatsApp an und geben sich als deren Kinder aus. Der „Sohn“ oder die „Tochter“ behaupten, sie hätten eine neue Handynummer und obendrein eine offene Rechnung und bitten die Angeschriebenen, diese für sie zu begleichen. Eine Dresdnerin fiel diesem Betrug zum Opfer und überwies 1800 Euro an die Täter, drei weitere Versuche schlugen fehl.

Am Donnerstag gingen außerdem bei mindestens 15 Dresdnern Schockanrufe ein. Dabei geben sich die Täter als Polizisten oder Staatsanwälte aus und behaupten, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit dieser nicht in Haft müsse, wäre eine Kaution von mehreren zehntausend Euro nötig, so die Polizei zum Vorgehen. Allerdings erkannten alle Angerufenen den Betrug, die Täter erbeuteten damit am Donnerstag kein Geld.

Auch erfolglos blieben Unbekannte mit einer Gewinnspiel-Masche. Hierbei behauptet der Anrufer, der Gesprächspartner hätte einen hohen Geldbetrag gewonnen, der angeblich gegen eine Gebühr überwiesen wird. Alle Angerufenen erkannten den Betrug, so die Polizei.

Angebliche Bankmitarbeiter erbeuten 50.000 Euro

Der größte Schaden am Donnerstag entstand bei einer 34-Jährigen aus dem Dresdner Stadtteil Mickten. Betrüger rief bei ihr an und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Die Anrufer brachten die Frau dazu, mehrfach TAN-Nummern zu übermitteln. So konnten die Kriminellen insgesamt etwa 50.000 Euro abbuchen, teilte die Polizei mit.

Immer wieder versuchten Betrüger in den vergangenen Wochen, Geld per Telefon zu erbeuten. Die Polizei rät daher: „Sprechen Sie sich mit Angehörigen ab, wenn Sie solche Anrufe oder Nachrichten bekommen! Überweisen Sie nicht vorschnell Geld an unbekannte Konten! Informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei!“

Von luk