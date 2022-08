Am Wochenende war die Dresdner Polizei wieder mit Präsenzeinsätzen in der Dresdner Neustadt unterwegs. Insgesamt fertigte sie 21 Anzeigen.

Dresden. Bei Einsätzen am Wochenende in der Dresdner Neustadt hat die Polizei insgesamt 21 Anzeigen gefertigt. Außerdem wurden nach Straftaten Ermittlungsverfahren gegen 13 Tatverdächtige eingeleitet.

So wird aktuell gegen einen 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er hatte in der Nacht zu Samstag an der Görlitzer Straße versucht einen Mann mit einer Flasche zu schlagen. Dieser blieb jedoch unverletzt.

In der gleichen Nacht hat die Polizei außerdem bei der Kontrolle zweier Männer geringe Mengen von illegalen Drogen und Bargeld gefunden. Gegen die beiden ermitteln die Beamten nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In der Nacht zu Sonntag wurde dann ein junger Mann gestellt, der auf der Alaunstraße einen 18-Jährigen geschlagen und verletzt hatte. Er bedrohte zudem einen weiteren Mann, der eingreifen wollte, mit einem Messer. Gegen den Täter wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,6 Promille.

Insgesamt waren am Wochenende 73 Polizeibeamte bei den beiden Einsätzen in der Dresdner Neustadt unterwegs.

