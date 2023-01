Mietspiegel, Wohnkostenübernahme, Müllentsorgung: Mit dem Jahreswechsel kommen auf die Dresdner ein paar Neuerungen zu. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst.

Dresden. Gute Vorsätze, Wünsche, Hoffnungen: Viele nutzen den Jahreswechsel, um sich positive Veränderungen für ihr Leben auszumalen. Was draus wird, ist immer noch eine andere Frage. Manche Dinge ändern sich ab 2023 in jedem Fall. So steigt beispielsweise das Wohngeld, enden die Corona-Impfangebote an der TU Dresden und am Brauhaus 8 und zieht das Corona-Testzentrum vom Kulturpalast ins Rathaus um (DNN berichteten). Was sich sonst noch ändert, haben wir hier zusammengetragen.