Alaunpark

Dresden: Versuchter Raub in der Neustadt – Polizei schnappt Verdächtigen

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht in Dresden versucht, einer Jugendlichen die Bauchtasche zu rauben. Die ebenfalls 17-Jährige konnte den Täter in die Flucht schlagen. Die Polizei nahm ihn später fest.