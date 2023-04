Dresden: 15-Jährige vergewaltigt – Anklage gegen 26-Jährigen erhoben

Ende letzten Jahres soll ein 26-jähriger Mann an der Königsbrücker Straße ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Der Beschuldigte landete wenig später in Untersuchungshaft, nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage erhoben.

Dresden. Ein 26-Jähriger soll im Dezember letzten Jahres ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Täter befindet sich seit Januar in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage erhoben.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, sich am späten Abend des 17. Dezembers 2022 mit der 15-Jährigen an der Königsbrücker Straße getroffen zu haben. Dort soll der Täter das Mädchen völlig unvermittelt gepackt, ihr den Mund zugehalten, sie in die Zufahrt einer Tiefgarage gezerrt und dort vergewaltigt haben. Dabei soll er in seiner Jackentasche ein Klappmesser griffbereit mit sich geführt haben. Der Geschädigten gelang es nach einigen Minuten, sich loszureißen und zu fliehen.

Durch die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft konnte der Täter am 6. Januar dieses Jahres identifiziert und festgenommen werden. Der 26-jährige Tunesier befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er ist nicht vorbestraft. Laut seiner Aussage sei der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen.