Dresden: 15 Flüchtlinge geschleust – Polizei nimmt Fahrer fest

Dresden. Die Bundespolizei hat am Pfingstmontag einen mutmaßlichen Schleuser geschnappt. Nach einem Bürgerhinweis stoppte die Polizei einen weißen Transporter mit tschechischer Zulassung an der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt.

Der Fahrer soll kurz zuvor eine größere Menschengruppe in Dresden Altkaitz abgesetzt haben und wurde vorläufig festgenommen. Im unmittelbaren Umfeld wurden insgesamt 15 Personen getroffen. Diese waren ausweislos und gaben an, syrische Staatsangehörige zu sein. Nach derzeitigen Ermittlungen sollen die Migranten, darunter Kleinkinder, auf der Ladefläche unter menschenunwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen nach Deutschland transportiert worden sein. Der Transporter verfügte über keinerlei Fenster. Die Migranten wurden in den Diensträumen der Bundespolizei versorgt und nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Der mutmaßliche Schleuser sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

