Dresden. Am Dienstagabend ist eine 14-Jährige auf der Reicker Straße von einem Funkstreifenwagen erfasst und leicht verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der 33-Jährige Beamte mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Altreick unterwegs. An der Lohrmannstraße fuhr er bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Hinter der Kreuzung querte die 14-Jährige die Reicker Straße von links nach rechts und es kam zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Verhalten der Beteiligten machen können.

Hinweise:(0351) 483 22 33

Von bw