13-Jährige in Dresdner Straßenbahn sexuell belästigt

Dresden. Ein Mann soll vergangene Woche Donnerstag ein Mädchen in einer Straßenbahn sexuell belästigt haben.

Wie die Polizei mitteilte, soll der 66-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 4 ein 13-jähriges Mädchen unsittlich berührt haben, als dieses an ihm vorbeiging. Die 13-Jährige war an der Haltestelle „Zinzendorfstraße“ in Radebeul in die Straßenbahn in Richtung Laubegast eingestiegen. Nach dem Vorfall machte sie den Straßenbahnfahrer an der Haltestelle „Peschelstraße“ darauf aufmerksam. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Bahn gestellt. Die bisherigen Ermittlungen haben Hinweise ergeben, dass der 66-Jährige weitere Frauen in der Straßenbahn sexuell belästigt haben soll.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere Frauen, die ebenfalls belästigt worden sind, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.