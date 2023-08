﻿Künftig am 13. Februar wieder Demos an der Frauenkirche?

Sachsens neues Versammlungsgesetz liegt im Entwurf vor. Künftig sind sensible Orte zu besonderen Zeiten nicht mehr besonders geschützt. Das würde zum Beispiel Nazi-Demos an der Frauenkirche ermöglichen.

Dresden. Das Sächsische Innenministerium will das Versammlungsrecht reformieren und es an die aktuelle Rechtsprechung anpassen. Dafür hat der zuständige Minister, Armin Schuster (CDU), einen Gesetzentwurf vorgelegt. Von der Neufassung sollen Versammlungsteilnehmer ebenso wie Medienschaffende profitieren. „In kaum einem Bundesland finden mehr Aufzüge und Kundgebungen statt, um sich am politischen Diskurs zu beteiligen“, begründete Schuster die vorliegende Fassung.