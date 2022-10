﻿1000 Solarmodule aufs Dach – wie ein Dresdner Hotel den Energiepreisen trotzt

So will der Dresdner Photovoltaik-Anbieter Solarwatt das Dach des Bilderberg-Hotels „Bellevue“ am Elbufer mit Solarmodulen ausrüsten. (Fotomontage)

Dresden. „Energie sparen ist bei uns schon lange Tagesgeschäft“, sagt Sebastian Klink, General Manager des Dresdner Hotels Bilderberg Bellevue. Doch angesichts der explodierenden Energiekosten reiche das nicht mehr. Wie viele Betriebe der von der Corona-Pandemie gebeutelten Gastronomie- und Hotelbranche hatte auch das Bellevue endlich auf eine Belebung und Normalisierung des Geschäfts gehofft, da schlug die nächste Krise zu. Erst ausbleibende Gäste und Zwangsschließungen und nun Kostensteigerungen für Öl, Gas und Strom. Die bekommen auch die Kunden im Bellevue zu spüren. Im Schnitt, so Klink, habe sich der Zimmerpreis pro Übernachtung um 10 bis 20 Prozent erhöht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gäste bringen Lösung: „Wir waren Feuer und Flamme“

Mit etwas Glück kommt die Lösung manchmal von selbst ins Haus. Als im Mai dieses Jahres, gerade mal drei Monate nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, eine Firmenveranstaltung des Photovoltaik-Anbieters Solarwatt im Bellevue stattfand, kam man in der Führungsetage des Hotels in Kontakt mit Vertretern des Dresdner Unternehmens. Das profiliert sich gerade als Systemanbieter für Erneuerbare Energien. „Wir waren direkt Feuer und Flamme“, erzählt Hoteldirektor Klink. Noch am letzten Tag der Veranstaltung habe man ein erstes Gespräch über eine Photovoltaik-Anlage und eine Begehung des Hotels vereinbart. Denn Sonnenstrom vom eigenen Dach rechnet sich in der Energiekrise mehr denn je.

Strombedarf 1,7 Millionen Kilowattstunden pro Jahr

Im Bellevue am Elbufer mit seinen im Jahr 2020 renovierten 340 Zimmern inklusive 21 Suiten, 20 Tagungsräumen für Veranstaltungen mit bis zu 850 Personen und einem 640 Quadratmeter großen Wellnessbereich geht es beim Energiebedarf nicht um Kleinigkeiten. Auf 1,7 Millionen Kilowattstunden jährlich beläuft sich der Strombedarf des Hotels. „Die Kosten dafür haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt“, sagt Klink.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die größten Stromfresser sind die Aufzüge, die Heißluftöfen in der Küche und die Klimaanlage. Klink möchte so viel wie möglich davon durch Erneuerbare Energien speisen. Dafür wird Solarwatt im nächsten Jahr die Flachdächer auf Ost- und Westflügel komplett mit Solarmodulen belegen. Knapp 1000 Stück werden es sein. Für genau 992 reicht die Fläche. Mit einer Gesamtleistung von 40o Kilowattpeak liefern sie nicht nur günstigen Strom, sondern tragen mit einer CO2-Einsparung von 182 Tonnen pro Jahr auch zum Klimaschutz bei. 

94 Prozent des Sonnenstroms vom Dach selbst nutzen

Eine Million Euro investiert das Hotel die Photovoltaik-Anlage, die bis zu 20 Prozent des eigenen Strombedarfs decken soll. Die kommt von Solarwatt als Komplettpaket. Das Unternehmen im Dresdner Norden produziert die Module, plant und installiert die Anlage, liefert die Return-on-Investment-Berechnungen und realisiert die Einspeisung ins Netz. So viel wird das nicht sein. Den Plänen zufolge könnten bis zu 94 Prozent des Sonnenstroms direkt im Hotel genutzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bellevue hat einen entscheidenden Vorteil

Hoteldirektor Klink ordnet die Investition als „ein Puzzlestück“ in die Nachhaltigkeitsinitiative des Bellevue ein. Die fange bei den Mülleimer-Einsätzen an und reiche über die Umrüstung der Beleuchtung auf LED bis hin zur Partnerschaft mit der Gläsernen Manufaktur von VW beim Thema Elektromobilität. Und bevor die Solarwatt-Anlage installiert wird, steht für die Flachdächer, auf denen sie Sonnenlicht in Strom umwandeln soll, noch eine Sanierung an. Sie bekommen in den nächsten Monaten eine neue Wärmedämmung.

Sven Böhm, Geschäftsführer Finanzen bei Solarwatt freut sich indes darüber, dass die Anlage hier richtig etwas bringt: „Viele Hotels gehen in die Höhe, das Bellevue allerdings in die Breite. Damit steht uns eine immense Fläche auf den Dächern zur Verfügung.“