﻿Drei Meter breite Radwege in Dresden – notwendig oder überdimensioniert?

Dresden. Drei Meter breite Radwege an der Bautzner Straße – ab Oktober soll das Realität sein. Die Dresdner Verwaltung argumentiert mit mehr Sicherheit für die Radler.

Die Auswirkungen auf den motorisierten Verkehr – Straßenbahn und Autos teilen sich dann nur noch eine Spur – könne man hingegen noch nicht abschätzen.

Seit bekanntwerden gehen die Meinungen zum Thema sowohl in der Stadtpolitik als auch bei den Dresdnern auseinander. Eine Auswahl an Kommentaren und Lesermeinungen:

Muss jede Dresdner Radverkehrsmaßnahme skandalisiert werden?

Ich verstehe nicht, warum aus jeder Radverkehrsmaßnahme ein solcher Skandal gemacht werden muss. Es ist ja nicht so, dass das Straßen- und Tiefbauamt leichtfertig irgendwelche Maßnahmen ergreift. Ganz im Gegenteil! Bei jedem neuen Radweg werden die Auswirkungen genau geprüft.

Sichere und regelkonforme Radverkehrsanlagen auf der Bautzner Straße, die übrigens bereits 2017 mit dem Radverkehrskonzept beschlossen wurden, sind dringend notwendig, um dem stetig wachsenden Radverkehr eine sichere und direkte Verbindung von und nach Bühlau beziehungsweise weiter ins Hochland zu gewährleisten.

Die jetzigen Wege entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, enden bergwärts abrupt nach den Elbschlössern beziehungsweise sind talwärts gar nicht vorhanden.

Falk Schütze (Mail)

„Kann diesen Schwachsinn nicht nachvollziehen“

Einen ordentlichen Radweg je Fahrtrichtung ist erstrebenswert. Aber wozu braucht man dort einen 3 Meter breiten Radweg????? Ist das Symbolpolitik oder Größenwahn der Grünen ??? Ich persönlich, als Radfahrer, kann diesen Schwachsinn nicht nachvollziehen.

Justus Lehmann (Facebook)

Unkenntnis bei den Dresdner Verkehrspolitiker

In den 90-er Jahren wurde der Straßenausbau in Dresden den wachsenden Bedürfnissen des motorisierten Verkehrs angepasst. Die Belange des Radverkehrs orientierten sich an den Mindestmaßen der entsprechenden Richtlinien. Bei steigendem Radverkehr konnte die Verkehrsplanung die Mindestmaßplanung nicht mehr beibehalten, die Belange der Radfahrer mussten stärker berücksichtigt werden. Diese Herangehensweise ist fachlich begründet und ihr haftet nichts Ideologisches an.

Da der Verkehrsraum räumlich begrenzt ist und nur in den wenigen Fällen erweitert werden kann, können die Belange des Radverkehrs nur durch eine Neuaufteilung des Straßenquerschnitts umgesetzt werden. Dadurch entstehen Konflikte mit anderer Verkehrsarten, die unter Beachtung von Funktionalität, Praktikabilität und Verkehrssicherheit gelöst werden müssen.

Die Diskussion über die Neuaufteilung der Verkehrsfläche der Bautzner Straße zeigt eine geringe Kenntnis über die Gestaltungsmöglichkeiten für eine Radverkehrsförderung. Verkehrspolitische Sprecher von Stadtratsfraktionen unterbreiten Vorschläge, die in Unkenntnis von technischen Anforderungen und Verkehrssicherheitsbelangen geprägt und peinlich für diese Personen sind.

Verkehrsplaner werden diese Vorschläge sicher nicht aufgreifen, um sich nicht bei ihren Kollegen außerhalb Dresdens zu blamieren.

Gerhard Ritscher (Mail)

Sichere Radwege sind wichtig, aber nicht da

Unser verkehrspolitischer Sprecher Veit Böhm bringt es auf den Punkt und spricht von reiner Symbolpolitik des Verkehrsbürgermeisters Stephan Kühn (Grüne). „Ich fahre die Strecke selbst gelegentlich. Stadtauswärts gibt es kaum Fußgänger in diesem Bereich, und es gab bislang nie Probleme auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg.

Zwar könne man den Bodenbelag verbessern. Und an den Haltestellen würden abgesenkte Bordsteinkanten helfen. Aber der Radverkehr halte sich in Grenzen, daher sei die geplante Breite überzogen. Mehr und sichere Radwege sind wichtig, aber nicht zuerst dort, wo es die wenigsten Probleme gibt. Wirkliche Gefahrenstellen wie auf dem Elberadweg und an der Könneritzstraße werden nicht angegangen.“

CDU-Stadtratsfraktion (Facebook)

