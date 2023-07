Polizei stellt junge Graffitisprüher an der Rudolf-Leonhard-Straße

Dresden. Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag drei mutmaßliche Graffitisprüher in der Leipziger Vorstadt gestellt. Gegen 1.45 Uhr hatte eine Zeugin das Trio dabei beobachtet, wie es an der Rudolf-Leonhard-Straße sein Werk verrichtete. Alarmierte Beamte stellten die drei 16-Jährigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

