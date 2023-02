Dresden-Löbtau: Drei mutmaßliche Kellereinbrecher von Polizei gestellt

Nachdem in Dresden-Löbtau in mehrere Mehrfamilienhäuser eingebrochen worden war, konnte die Polizei am Dienstag ein Trio festnehmen. Ein Zeuge hatte die Beamten informiert.

Dresden. In Dresden-Löbtau ist der Polizei am Dienstagabend ein Schlag gegen das Verbrechen gelungen. Nachdem in drei Mehrfamilienhäuser an der Fritz-Schulte-Straße eingebrochen wurde, konnte ein Zeuge die Täter beobachten. Er informierte die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Beamten gegen 22.45 Uhr eintrafen, konnten sie die Einbrecher am Bonhoefferplatz festnehmen. Diese hatten ein gestohlenes Fahrrad im Wert von rund 2200 Euro bei sich. Außerdem führten zwei Cannabis bei sich. Gegen die drei tschechischen Staatsangehörigen wird ermittelt.