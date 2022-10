﻿Dramatische Preissprünge beim Schulessen in Dresden

Die Inflation macht auch vor der Schulspeisung nicht halt. Die Preise pro Portion steigen dramatisch. Die Linken fordern eine Preisbremse, der Bildungsbürgermeister will einen anderen Weg beschreiten. Die Grünen setzen auf vegane Kartoffelsuppe.

Dresden. Ende 2021 waren es 3,83 Euro. Zum 1. Januar 2022 schon 3,96 Euro. Zum 1. Mai 4,26 Euro und zum 1. September 4,92 Euro. Innerhalb weniger Monate hat sich der Preis für eine Portion Schulessen um 1,09 Euro erhöht an der Schule seiner Kinder, rechnete am Freitagabend Stefan Kraft, vom Kreiselternrat dem Stadtrat vor. Die Preisspanne reiche von 3 Euro bis 5,50 Euro an den Dresdner Schulen.

Manche Anbieter erhöhen exorbitant