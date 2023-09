﻿Drachen steigen lassen in Dresden – Die besten Orte

Dresden. Der Herbst ist da und mit ihm das entsprechende Wetter. Ja, Nebel, Regen und immer früher einsetzende Dunkelheit sind nichts für jeden. Doch wenn sich die Blätter golden färben und einem frischer Wind um die Nasenspitze weht, kommen Outdoorfans auch im Herbst auf ihre Kosten.

Apropos Wind: Eines der liebsten Hobbys im Herbst, nicht nur bei Kindern, ist das Drachensteigen. Nun ist es in der Stadt nicht so einfach, eine geeignete Freifläche ohne störende Stromleitungen zu finden. Wir verraten, wo es geht:

Wo Sie in Dresden Drachen steigen lassen können

Einer der klassischen Locations zum Drachensteigenlassen in Dresden ist der Hellerberg. Klar, hier weht der Wind etwas frischer. Zudem findet hier jedes Jahr ein Drachenfest statt, 2023 am 15. Oktober. Los gehts 15 Uhr an der Fabricestraße. Ganz in der Nähe liegt der Proschhübel im Carolapark, der sich ebenso eignet.

Blicken wir weiter Richtung Innenstadt: Auch am Johannstädter Elbufer finden Drachensteiger ideale Bedingungen – flaches Gelände, gute Windbedingungen, keine Oberleitungen. Solang sich die Drachensportler vom oft vielbevölkerten Elberadweg fernhalten, droht wenig Gefahr. Geeignet sind die Elbwiesen aber nicht nur dort, sondern mit kurzen Unterbrechungen bis hinauf zum Blauen Wunder und auch in Tolkewitz.

Im Nordwesten Dresdens eignet sich die Kaditzer Flutrinne ideal, um seinen Drachen in luftige Höhen steigen zu lassen. Im Osten der Stadt ist der über 300 Meter hohe Hutberg Weißig zu empfehlen und im Süden locken die Flächen des neu hergerichteten Südparks.

Haben wir einen Ort vergessen? Schreiben Sie uns gern an online@dnn.de.

