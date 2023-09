Dresden-Söbrigen: Dorfplatz wird für 33 000 Euro saniert

Dresden. Gerade erst haben die Söbrigener auf ihrem Dorfplatz das 8. Pumpenfest gefeiert (DNN berichteten), da kommen gute Nachrichten aus dem Stadtbezirksbeirat (SBR) Loschwitz: Endlich wird der Dorfplatz auf Vordermann gebracht. Die Beiräte bewilligten trotz knappen Budgets und Haushaltssperre satte 33 000 Euro für die Sanierung. Einstimmig. Das sei „nicht unerheblich viel Geld für Loschwitz“, sagte Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth in der Sitzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohner fordert die Sanierung seit den 1990ern

Nur der Bereich rund um die historische Pumpe, die vor acht Jahren auf dem Dorfplatz – Adresse: Altsöbrigen – wieder aufgestellt wurde, ist in einem guten Zustand. Drumherum liegt alter Schotter oder ein seit DDR-Zeiten verschlissener, brüchiger Straßenbelag, bei Regen sammelt sich das Wasser in Pfützen. Altpfarrer Dietmar Selunka, Vorsitzender des in diesem Jahr gegründeten Ortsvereins, hatte Fotos mitgebracht in den SBR, um den Beiräten die Notwendigkeit der Maßnahme vor Augen zu führen, für die die Ortschaft seit Jahren wirbt. Ein Anwohner habe seit den 90er Jahren eine Eingabe nach der anderen geschrieben, sagte Selunka. Erfolglos.

Nun will sich das Straßen- und Tiefbauamt aber ans Werk machen – allerdings fehlte das Geld. Das kommt nun vom SBR Loschwitz und geht an das Fachamt, das die Maßnahme in diesem Jahr umsetzen will. Dabei soll die Kleinpflasterung bis an die geteerten Straßenflächen erweitert werden. „Dann wird das Ganze wieder ein schönes Ensemble“, freute sich der dankbare Vereinsvorsitzende. Und es verbessert auch die Lage für Wanderer und Radfahrer, deren Weg gerne über den Platz führt.

DNN