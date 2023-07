Polizei stoppt Fahrer: Ohne Führerschein, unter Drogen und mit geklauten Fahrrädern im Kofferraum

Dohna. Einen mutmaßlichen Dieb hat die Polizei in der Nacht zu Montag in Dohna angehalten. Der 37-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis, ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. In seinem Kofferraum befanden sich zwei Fahrräder im Wert von etwa 5 000 Euro, die zuvor bei einem Einbruch in einen Schuppen an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heidenau gestohlen worden waren.

Die Polizeibeamten brachten den Mann zur Blutabnahme und ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

DNN