﻿Dogworker Dresden: Zu Besuch in der Hunde-Tagesstätte

Dresden. Ein schwarzer Labrador auf der grauen Couch, ein Border-Collie auf dem Boden im Türrahmen. Noch rund neun andere Hunde schlummern im großen Hunderaum bei Florian Kotte zu Hause. Nur die französische Bulldogge „Mary“ und die Entlebucher Sennenhündin „Milla“ gehören wirklich ihm.

Florian Kotte betreibt seit dem 1. September vergangenen Jahres eine Hunde-Tagesstätte in seinem Heim. Montag bis Freitag ab 7.30 Uhr bis 17 Uhr hat er ein volles Haus. Bis zu elf Hunde betreut er unter der Woche und manchmal auch am Wochenende. Vorher war er seit 2018 hauptsächlich als Hundetrainer tätig. Sein Training und die „HuTa“ bietet der 27-Jährige unter dem Namen „Dogworker“ an. „Vor der HuTa haben wir einen Gassi-Service angeboten. Dann gab es so viele Anfragen für eine Betreuung, dass wir es auch umsetzen wollten“ erzählt er. Ein großer Raum in seinem Haus und ein 900 Quadratmeter großes Auslaufgehege wurden in wenigen Wochen in eigener Regie zum Hundeparadies umgebaut.

Hundetaxi gehört zum Service

Da Florian Kotte nicht in Dresden, sondern in einem Dorf nahe Freiberg lebt, bietet die „HuTa“ einen Fahrservice an: Die flauschigen Vierbeiner werden morgens zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr von Celine, Mitarbeiterin von Dogworker, abgeholt und dann zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr wieder zuhause abgesetzt. Wenn man in der Zeit arbeitet ist das kein Problem: „Von einigen Besitzern haben wir Schlüssel für die Wohnungen“ erklärt Kotte.

Wurden alle Hunde gebracht oder eingesammelt geht es auf eine große Wanderung. Zwei bis vier Stunden sind Celine und Florian dann mit der Rasselbande unterwegs. „Manche Hunde laufen frei herum, manche an der Leine. Das kommt immer auf den Hund an“ beschreibt der 27-Jährige. Wohin die Touren führen ist immer unterschiedlich: „Mal durch die Dresdner Heide oder um mein Zuhause herum. Da steckt jedenfalls Abwechslung drin.“ Das Ziel der Gassi-Runden ist, dass die Hunde sich austoben können.

Schließlich steht ein Mittagsschlaf für etwa zwei Stunden an. Zahlreiche Decken und Kissen und die ein oder andere Couch laden im Hunderaum zum Schlummern ein. Für manche Hunde stehen auch Boxen bereit, um besser zur Ruhe zu kommen. Und das sollen die Hunde auch wirklich: „Es gibt dann keinen wilden Zirkus. Jeder Hund soll für sich selbst entspannen und runterkommen“, betont der Hundetrainer. Nach dem Mittagsschlaf geht es noch mal an die frische Luft – entweder Gassi oder ins Auslaufgehege. „Hier können sich auch die Hunde austoben, die sonst an der Leine bleiben“, erklärt der Experte.

Urlaub für Mensch und Hund

Für Besitzer, die übers Wochenende oder auch unter der Woche verreisen, bietet Dogworker Dresden auch eine Hundebetreuung über Nacht an. Anders als in Tierpensionen zum Beispiel leben die Fellnasen dann mit Florian zusammen. „Hier gibt es keine Zwinger. Die Tiere werden in meinen Alltag eingebunden.“ Aktuell lebt beispielsweise ein Hund für 3,5 Wochen bei dem Trainer zusammen mit Mary, Milla und den anderen HuTa-Hunden. Auch seine Tätigkeit als Hundetrainer verfolgt Florian Kotte weiterhin. „Am Wochenende oder abends biete ich noch Einheiten an. Ansonsten übernimmt meine Kollegin Sindy das Training, ebenfalls unter dem Namen Dogworker“, erklärt Kotte.

Dass nicht jeder Hund mit jedem kann, ist wohl bekannt und spiegelt sich auch in der Arbeit von Dogworker wieder. „Wir mussten auch schon Hunde ablehnen oder wieder gehen lassen“, erzählt Kotte. Das Alter der Hunde spielt in dieser Entscheidung aber keine Rolle: Vom Welpen bis zum Senior ist jede Fellnase willkommen. Voraussetzung ist nur, dass das Miteinander nicht problematisch ist. „Am Anfang findet immer eine Eingliederung statt. Da begleiten uns die Besitzer mit ihrem Hund mal für zwei Stunden. So können wir schauen, ob der Hund in die Gruppe passt“, erklärt Florian das Prozedere.

Man kann 30 Hunde und einen entspannten Tag haben

Das Dogworker-Team achtet genau darauf, dass es jedem Hund gut geht und alles im Gleichgewicht bleibt. Sind Hunde erschöpft, werden sie getragen oder gehen kleinere Runden. Bei kleinen oder gebrechlichen Tieren wird darauf geachtet, dass die Großen sie nicht überrennen. Um dieses Gleichgewicht zu finden, besteht das Team bei Interesse auf feste Tage und Regelmäßigkeit. „Zwei Tage in der Woche sollten die Hunde schon zu uns kommen“, meint der Hundetrainer dazu.

Ob es stressig wird, kommt ebenfalls auf die Hunde an. „Man kann 30 Hunde und einen entspannten Tag haben, oder nur drei und kommt gar nicht zur Ruhe“, erzählt der 27-Jährige lachend. Aktuell sind meistens um die zehn Hunde in dem kleinen Dorf zu Gast.

Internet:www.dogworker-dresden.de

Von Celina Kintopp