﻿Werkstatt in Dresden-Briesnitz möbelt Packwagen der Döllnitzbahn wieder auf

Ralf Biedermann montiert in der Werkstatt des Umschulungs- und Fortbildungswerkes eine Klinke am Mügelner Packwagen, der dort aufgearbeitet wird.

Dresden. Obwohl von der Straße Am Lehmberg bis zum nächsten Gleis einige Minuten Fußweg zurückzulegen sind, stehen in einer Werkstatt dort Schienenfahrzeuge. Gelernte Waggonbauer wird man in diesen Hallen nicht finden und dennoch vertrauen die Eigentümer der Wagen dieser Firma heikle Aufträge an.

Thomas Weihrauch leitet die Werkstatt des Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerkes Dresden e.V. (SUFW). Vor Jahren hatte man erste Kontakte zur Traditionsbahn in Radebeul. Nach ersten erfolgreich bearbeiteten Aufträgen hätten sich weitere Betreiber von Schmalspurbahnen beziehungsweise die dort ansässigen Förder- und Traditionsvereine beim SUFW gemeldet.

Rollender Imbiss aus Mügeln

Aktuelles Projekt ist die Restaurierung eines Packwagens der Döllnitzbahn. Der Sitz dieser Bahn, die auf einer Spurweite von 750 Millimetern fährt, ist in Mügeln. Von dort aus wird die Strecke nach Oschatz sowie nach Kemmlitz und Glossen bedient. Ein Packwagen ist immer dann mit am Zug, wenn Sonder- und Themenfahrten anstehen. Bei den längeren Aufenthalten verkaufen die Mitglieder des Fördervereins „Wilder Robert“ von ihm aus heiße und kühle Getränke, süße und deftige Speisen sowie Souvenirs.

Schwer gezeichneter Oldtimer

Da die Frist – beim Auto würde man vom TÜV sprechen – für den derzeit genutzten Packwagen in Kürze abläuft, lässt man beim SUFW einen Nachfolger aufbauen. Dieser ist kein Jungspund, sondern hat schon 116 Jahre auf dem Buckel. Über seinen Zustand ist eigentlich alles gesagt, wenn man weiß, dass während des Abladens des Wagenkastens die Traverse des Kranes beim Kontakt mit dem Dach dieses wie ein Stück Pappe eindrückte.

Der Mügelner Packwagen nach der Anlieferung in Dresden. © Quelle: Thomas Weirauch

Angesichts der ohnehin erforderlichen Arbeiten sei dieser Vorfall aber nicht tragisch gewesen, erklärt Werkstattleiter Thomas Weirauch. Vom Holz, das auf dem stählernen Rahmen verbaut war, sei ohnehin nichts mehr zu verwenden gewesen.

Vielfältige Herausforderungen in Holz und Metall

Seither sind knapp fünf Jahre vergangen. Inzwischen ist der Waggon fast komplett zerlegt und anschließend wieder aufgebaut worden. Für die Holzaufbauten haben Thomas Weirauch und seine Schützlinge komplett neues Material verwendet. Allerdings habe man sich nach historischen Vorbildern orientiert. Dazu gehöre das so genannte Sachsenprofil, mit dem der Innenraum zum Beispiel im einstigen Dienstabteil ausgestattet gewesen sei. Dieses mit handelsüblichen Brettern herzustellen, war nur eine Herausforderung.

Knifflige Aufgaben

Die Spanten zu fertigen, die das gerundete Dach tragen, gehört ebenfalls nicht zum Arbeitsalltag in dieser Werkstatt, die Benachteiligten eine Chance gibt. Rein platzmäßig sei man beim Bau der Rahmen, die die Blechverkleidung des Waggons tragen, fast an die Grenzen gestoßen.

Montage der Holzrahmen auf der Stahlkonstruktion des Waggons. © Quelle: Thomas Weirauch

„In den Zeiten der Corona-Lockdowns und Kontaktbeschränkungen fehlten Aufträge, so dass wir den Rahmen in der Halle aufbauen konnten“, berichtet Thomas Weirauch. Allerdings liefen die Beschäftigungsprojekte und Arbeitsgelegenheiten für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, die die SUFW im Auftrag des Jobcenters Dresden organisiert und durchführt, zu jener Zeit auf Sparflamme. Deshalb waren die Ausbilder und Betreuer bei diesen Arbeiten fast unter sich.

Jede Schraube gelöst

Neben dem Holz bot die Stahlkonstruktion des Packwagens vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. „Wir haben die Perrons abgebaut und auch jede andere Schraube gelöst“, schildert der 64-Jährige den Umfang der Arbeiten. Den Rahmen habe man entrostet, Schadstellen entfernt und neu eingesetzt. Im Großen und Ganzen werde der 1907 gebaute Packwagen künftig wieder auf seiner historischen Tragkonstruktion unterwegs sein.

Moderne Einbauten

Andere Einbauten seien jedoch neu und auf modernem Stand der Technik. Dazu gehört die Deckenbeleuchtung mit LED-Sports ebenso wie die Einbauküche im Mittelteil des Waggons. Dort wird die Besatzung künftig bei den Themenfahrten der Döllnitzbahn bessere Platzverhältnisse und komfortablere Bedingungen für das Vorbereiten und Abstellen von Speisen vorfinden.

Waggon wieder geschlossen

Im vergangenen Jahr – dann schon wieder im Freien – habe man die Seitenwände mit den inzwischen aufgearbeiteten und mit Rostschutz behandelten Original-Blechen beplankt. Der Innenausbau hatte zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen. Das war möglich, weil der Holzrahmen Folienbahnen als Wetterschutz erhalten hatte. Mit Blech statt Folie sieht der Packwagen wieder wie ein Schienenfahrzeug aus, auch wenn die Radsätze in Mügeln stehen, wo man den Wagenkasten schon herbeisehnt.