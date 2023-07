﻿Ungeimpft mit gelbem Stern – Oberlandesgericht entscheidet über angebliche Volksverhetzung

Döbeln/Dresden. Ungeimpft in der Bundesrepublik ist wie Jude im Dritten Reich – bei Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen waren diese abstrusen Vergleiche sehr beliebt. In der Pandemiezeit war der Zutritt zu Geschäften und Restaurants zeitweise nur nach den „G“-Regeln möglich. Wer geimpft, (negativ) getestet oder genesen war, durfte rein. Das ärgerte viele, die sich nicht impfen lassen wollten und die Dritte-Reich-Vergleiche tauchten auf Demonstrationen und in den sozialen Netzwerken massenhaft auf. Einigen, die diese Vergleiche zogen, brachte das Strafverfahren ein, sah doch manche Staatsanwaltschaft darin strafbare Volksverhetzung. So auch im Falle eines Döbelners, der jetzt obergerichtlich entschieden ist.

Der Fall: Judenstern-Vergleiche auf Facebook

Ein Döbelner Rentner hatte auf Facebook eine Abbildung mit dem Text veröffentlicht: „Das hatten wir schon mal. 1934: Juden werden hier nicht bedient. 2021: Ungeimpfte werden hier nicht bedient. Erinnert Ihr euch noch dran?“ Dazu schrieb der Angeklagte: „Ich habe mir schon mal einen gelben Stern besorgt.“

So kam der Fall zum Amtsgericht Döbeln

Die Staatsanwaltschaft sah in dem Facebook-Post eine strafbare Volksverhetzung. Sie beantragte einen Strafbefehl, den das Amtsgericht Döbeln dann auch erlassen hatte. Strafbefehle sind schriftliche Urteile ohne Hauptverhandlung und vergleichbar mit Buß- oder Verwarngeldbescheiden bei Ordnungswidrigkeiten. Weil der Beschuldigte aber Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegte, gab es dann noch eine Hauptverhandlung. Diese fand am 15. Dezember 2022 im Amtsgericht Döbeln statt.

So urteilte die Strafrichterin

Strafrichterin Anne Mertens sah letztlich den Tatbestand der Volksverhetzung verwirklicht. Sie verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 4000 Euro, aufgeteilt auf 100 Tagessätze. Volksverhetzung ist ein recht weit gefasster Tatbestand. Unter ihn fallen zum Beispiel menschenverachtende Kommentare gegen bestimmte Gruppen der Bevölkerung.

Aber auch das Aufstacheln zum Hass gegen eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe ist als Volksverhetzung strafbar, wenn dies dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Wenn also drei Nazis am Stammtisch rassistische Witze reißen, ist das eher keine strafbare Volksverhetzung. Zum Tatbestand gehört aber auch, die Verbrechen der Deutschen im Dritten Reich zu verharmlosen. Und zwar wiederum in einer Weise, die a) geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören und dies b) öffentlich tut.

Die Strafrichterin ordnete den Facebook-Post des Angeklagten als Verharmlosen der Verbrechen im Nationalsozialismus ein. Angesichts der damaligen negativen Stimmungslage gegenüber den Corona-Schutzmaßnahmen sei der Vergleich mit dem gelben Stern geeignet, das gesellschaftliche Klima aufzuheizen.

So entschied das Oberlandesgericht Dresden

Weil der Döbelner mit dem Amtsgerichts-Urteil nicht einverstanden war, legte er Revision dagegen ein. Anders als bei der Berufung gibt es beim Rechtsmittel der Revision keine erneute Hauptverhandlung, in der das Gericht die Beweisaufnahme der ersten Instanz wiederholt. Stattdessen prüfen die Richter des Revisionsgerichts Urteile der Tatgerichte auf Rechtsfehler. Stellen sie keine fest, verwerfen sie die Revision und das angefochtene Urteil wird rechtskräftig. Andernfalls verweisen die in Strafsenaten tätigen Revisionsrichter des Bundesgerichtshofs oder, wie in diesem Fall, des Oberlandesgerichts, die Sache zur erneuten Verhandlung zurück oder sprechen die Angeklagten gleich selbst frei. Über die Revison des Döbelners hat nun der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Dresden (OLG) entschieden. Per Beschluss hob der Senat das Urteil des Amtsgerichtes auf und sprach den Angeklagten frei. Die Richter des Senats begründen das unter anderem damit, dass der Facebook-Eintrag des Angeklagten nicht geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Unter dem abstrakten Begriff „öffentlicher Frieden“ versteht der Senat „Gewährleistung von Friedlichkeit“. Nicht tragfähig ist aber nach Ansicht des OLG „ein Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf den Schutz vor subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideologien zielt. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehören zum freiheitlichen Staat.“ Eine Verharmlosung des Nationalsozialismus als Ideologie begründet nach OLG-Beschluss eine Strafbarkeit ebenfalls nicht.

„Solche Vergleiche sind ohne Frage geschmacklos“, sagt Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, der Verteidiger des Döbelners. „Aber in einem Rechtsstaat kann nur das bestraft werden, was unter einer Rechtsnorm subsumiert werden kann.“ „Subsumieren“ meint das Einordnen einer Tat in eine gesetzlich festgelegte Norm, etwa einen Tatbestand des Strafgesetzes.