Doch noch Hoffnung für die BRN 2023?

gibt es doch noch Hoffnung für eine Bunte Republik Neustadt in diesem Jahr? Eigentlich hatte die Stadt das trendige Fest im Szeneviertel abgesagt, weil sich kein Gesamtveranstalter finden ließ, der Ordnung und Sicherheit während der bunten Tage gewährleisten konnte. Doch nun kommt Max Aschenbach – nicht weniger bunter Stadtrat in Dresden – um die Ecke und sagt: Wenn es die Stadt nicht macht, macht es eben „Die Partei“.

Blick in die Alaunstraße zur BRN im Jahr 2019. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Ob dieses Hilfsangebot ernst gemeint ist, weiß auch Ulla Wacker, Leiterin des BRN-Büros, nicht. Morgen aber wissen alle Beteiligten mehr. Denn dann treffen sie sich ab 19 Uhr im Stadtteilhaus Neustadt. Auszutauschen gibt es ja so einiges. Jetzt lesen

Wenn es der Stadtverwaltung nicht möglich ist, die Verantwortung für die in ihr ganz eigenverantwortlich Lebenden und sogar Straßenfestfeiernden zu übernehmen, dann macht das eben die Partei – jenseits von kommerziellen Interessen und dem Irrsinn zentralorganisierter Selbstbestimmung. Max Aschenbach Mitglied bei "Die Partei", über die Pläne, die BRN zu retten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Der Waggon verkündet als Fahrtziel den Hauptbahnhof in Halle und fährt so bereits seit Monaten im Dresdner S-Bahn-Netz. © Quelle: Lars Müller

Kaputte Anzeige: Warum eine Dresdner S-Bahn immer nur nach Halle will

Ein Waggon der Dresdner S-Bahn zeigt seit Monaten beständig als Fahrtziel den Hauptbahnhof in Halle an. Fahrgäste sind verwundert – und die Bahn sucht nach einer Lösung. Jetzt lesen

Lehrermangel größtes Problem an Deutschlands Schulen Das größte Problem an Deutschlands Schulen ist aus Sicht der Schulleiter der Mangel an pädagogischem Personal. © Quelle: dpa

10 Uhr: Sommerprogramm - Die Landesbühnen Sachsen informieren über geplante Veranstaltungen für 2023.

16 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Sport der Landeshauptstadt Dresden - Im öffentlichen Teil geht es um die Schaffung einer geeigneten Präsentationsfläche für Dresdner Medaillengewinnerinnen und -gewinner bei olympischen und paralympischen Spielen. Ort: Neues Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

16 Uhr: Staffelstabübergabe bei der Volkssolidarität - Der langjährige Geschäftsführer und Vorstand Clemens Burschyk verabschiedete sich Ende 2022 in den Ruhestand. An seine Stelle tritt Yvonne Dittmann, die gemeinsam mit Christian Seifert (seit Oktober 2022 Vorstandssprecher) die Unternehmensfamilie der Volkssolidarität Dresden leiten wird.

Folgt auf Christine Lambrecht: Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) wird Bundesverteidigungsminister © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) tritt sein Amt an und der Bundestag debattiert über die Lieferung von Kampfpanzern für die Ukraine.

Bei einem Crashtest der Unfallforscher fährt ein Motorrad mit ca. 70 Km/h und einem Crashtest-Dummy gegen ein stehendes Auto. © Quelle: Guido Kirchner/dpa

... „Eva“ im Crashtest: Wie ein weiblicher Dummy die Sicherheit von Autofahrerinnen verbessern soll

Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten. Da ist es kritisch, wenn etwa bei Pkw-Chrashtests nur männliche Dummys zum Einsatz kommen. Das soll sich nun ändern. Warum, erklärt Laura Gebhardt vom Institut für Verkehrsforschung des DLR. Jetzt lesen

