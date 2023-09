Einheitliches Handeln geht anders – der DNN-Wochenkommentar

Dresden. Was ist da bloß im Rathaus los? Der eine ruft „Hüh“ und der andere einen Tag später „Hott“. Einheitliches Handeln geht anders. Im Fall Radwege am Blauen Wunder war das Einschreiten von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) allerdings notwendig. Auch wenn Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) in der Sache richtig liegt.

Die Aufregung über den Verkehrsversuch ist scheinheilig. Kühn hat mehrmals angekündigt, dass das Blaue Wunder Radstreifen erhalten wird. Im Februar erklärte er für Verwaltungsverhältnisse sehr konkret, dass die Spuren im Herbst markiert werden. Insofern konnte jeder an fünf Fingern abzählen: Im September, Oktober oder November wird es passieren.

Ein Verkehrsversuch ist kein Teufelszeug, wie die Vertreter der Autolobby weismachen wollen. Es geht darum, Verkehrslösungen in der Praxis zu testen. Fachleute können am Computer noch so viel simulieren, grau ist alle Theorie. Der Radweg auf der Albertstraße hatte in den Computermodellen miese Werte. Redet heute noch jemand darüber? Staut sich der Verkehr bis zum Hauptbahnhof? Also: Einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn Radler Raum bekommen auf dem Blauen Wunder.

Aber: Vor dem Versuch, so hat es der Stadtrat beschlossen, steht die Vorbereitung. Der Baubürgermeister hätte eine schöne Präsentation an die Wand werfen müssen, mit Zahlen und Diagrammen. Im Stadtrat und in den Stadtbezirksbeiräten. Hat er aber nicht. Deshalb war das Einschreiten von Hilbert richtig: Erst Informationen, dann Versuch.

Es geht auch um den Zeitpunkt. Die Bautzner Straße wird gerade gebaut. Viele, die sonst mit der Straßenbahn fahren, setzen sich nicht in die Ersatzbusse, sondern ins Auto. Versuche sollten unter realen Bedingungen stattfinden, mit intakter Bautzner.

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Die Radwege auf dem Blauen Wunder kommen. Wetten?

Ein schönes Wochenende,

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN