﻿DNN-Wochenkommentar: Die Partei der Beliebigkeit

Die Dresdner CDU ist nach vielen Jahren in der politischen Verantwortung zu einer Partei geworden, die es allen recht machen will und dadurch viele Sympathisanten verliert, findet der DNN-Chefreporter.

Dresden. Das Schlimmste, das man in der Politik ernten kann, ist Mitleid vom Mitbewerber. Wenn sich Konkurrenten statt um Wählerstimmen Gedanken über den Zustand einer Partei machen, dann ist der Abgrund nicht mehr weit. Der Verfall der Dresdner CDU hat nicht erst in dieser Woche begonnen und auch nicht mit der verlorenen Wahl 2019. Schon 2014 setzte der Abstieg ein und niemand hat es geschafft, das Ruder herumzureißen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Träge und ideenlos nach vielen guten Jahren

Wer mehr als zehn Jahre in der politischen Verantwortung steht, wird träge und ideenlos. Die CDU hat Verantwortung getragen für den Wiederaufbau von Dresden nach 1990 und viel Gutes geleistet. Doch die Partei hat den Moment verpasst, in dem die Stadterneuerung weitgehend abgeschlossen war und Neues her musste. Mit dem Auslaufen der Aufbruchstimmung verlor der Revolutionsadel seine Strahlkraft. Neue Themen rückten auf die Tagesordnung, die Stadtgesellschaft driftete auseinander und die weit in die Mitte gemerkelte CDU mutierte zur Partei der Beliebigkeit. Ein Kanzlerinnenwahlverein auf Bundesebene und eine im Gestern verortete Truppe in Dresden.

Klares inhaltliches Profil fehlt

Ob Klimaschutz oder Flüchtlingskrise, ob Verkehrspolitik oder Wohnungsbau: Die CDU will es immer allen recht machen und verliert dadurch alle. Ein klares inhaltliches Profil lässt sich nicht erkennen, die personellen Optionen sind überschaubar. Dieses Jahr hat es nicht mal mehr zu einem Oberbürgermeister-Kandidaten mit CDU-Parteibuch gereicht. Ein verheerendes Signal. Es geht ja bei einer Wahl nicht nur um Sieg und Niederlage. Es geht auch darum, sich zu zeigen, vielleicht einen Hoffnungsträger aufzubauen für die nächste OB-Wahl und die Kommunalwahl 2024 sowieso.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beachtlicher Schwund an Räten und Mitgliedern

Jetzt verliert die CDU Mitglieder an ihrem linken und rechten Rand, verliert die CDU-Stadtratsfraktion Stadträtinnen an Freie Wähler und AfD, kommt im Schönfelder Hochland gleich mal eine komplette CDU-Ortschaftsrats-Fraktion der CDU abhanden. Für sich betrachtet alles Einzelfälle. Aber die Summe der Einzelfälle prägt das Muster des Niedergangs. So, wie es aktuell läuft, gibt es wenig Anlass zu Hoffnung. Und viel Mitleid vom politischen Mitbewerber.

Ein schönes Wochenende!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig