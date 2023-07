﻿Hass und Feindschaft überwinden: Die deutsch-französische Freundschaft

Dresden. Am kommenden Dienstag wollte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron nach Dresden kommen und auf unserem Neumarkt eine Rede an die europäische Jugend halten. Anlass ist das 60. Bestehen des Élysée-Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich.

Eine blutige Geschichte

Aus heutiger Sicht lässt sich die Bedeutung des Vertragswerkes – der Élysée-Vertrag enthält mehrere Vereinbarungen zur Gestaltung der Zusammenarbeit – gar nicht hoch genug einschätzen. Der deutsch-französischen Freundschaft war eine tiefe, über Jahrhunderte währende Feindschaft vorausgegangen. Im 19. Jahrhundert sprach man gar von einer „Erbfeindschaft“, gerade so, als habe die gegenseitige Abneigung schon Eingang in den Genpool gefunden.

Hassrede und „Hater“ gab es übrigens schon damals. Die Feindschaft gegen Frankreich wurde sowohl durch den Staat als auch durch die Zeitungen gepflegt. Während Intellektuelle und Literaten wie Heinrich Heine die geistige Freiheit in Frankreich als Vorbild sahen, war Frankreich für Preußen der Konkurrent auf der europäischen Bühne.

Auf dem Hermannsdenkmal, in Erinnerung an die Schlacht der Germanen gegen die Römer im Teutoburger Wald gebaut, zeigt das sieben Meter lange Schwert bewusst in Richtung Westen. Selbst in den Nischen des Denkmals fand der Hass seinen Niederschlag. Zu finden ist diese Gravur: Der lang getrennte Staemme vereint mit starker Hand. Der welsche [abwertend für französische] Macht und Tücke siegreich überwand. Der längst verlorne Söhne heimführt zum Deutschen Reich, Armin, dem Retter ist er gleich.

Eine überfällige Veränderung

Hass hat Folgen: Innerhalb von 70 Jahren führten Frankreich und Deutschland drei Kriege mit einigen Millionen Toten. Wir verdanken es auf deutscher Seite allen voran Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler, dass der verhängnisvolle Irrglaube einer Erbfeindschaft nach dem 2. Weltkrieg ein Ende fand. Schon früh suchte er die Kooperation mit den französischen Partnern.

Der Élysée-Vertrag von 1963 war nicht der Beginn dieser Aussöhnung, sondern schuf einen institutionellen Rahmen für die Vertiefung dieser Partnerschaft. Er sieht unter anderem regelmäßige Regierungskonsultationen in der Außen-, Jugend- und Kulturpolitik vor. Der Vertrag war die Grundlage für die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW). Seit 1963 hat das DFJW fast 9,5 Millionen jungen Menschen die Teilnahme an über 382 000 Austauschprogrammen ermöglicht. Eine andere Folge des Élysée-Vertrags war die Gründung einer großen Anzahl von Städtepartnerschaften sowie Partnerschaften zwischen Schulen und Vereinen.

Gibt es einen besseren Ort als den Dresdner Neumarkt, um die Überwindung der Feindschaft zwischen den Völkern zu feiern? Unsere Frauenkirche ist selbst ein Symbol dafür, dass Hass geheilt werden kann. Mit der Botschaft der Ostergeschichte „Friede sei mit dir“ wurde die Frauenkirche geweiht. Aus dem einstigen Dom der Nazis von den deutschen Christen wurde ein weltweit bekanntes Zeichen für Versöhnung, Zusammenarbeit und Hoffnung. Der französische Präsident hätte keinen Platz von stärkerer Ausstrahlung für seine Rede an die europäische Jugend finden können als den vor der Frauenkirche. Wir sollten Macron in großer Zahl willkommen heißen.

Wir als Cellex Stiftung schätzen uns glücklich, dass wir mit einem kleinen Kulturprogramm auf dem Neumarkt mitwirken können. Die Verbindungen zwischen Dresden und Frankreich sind stark und zahlreich. Das Institut français Dresden eröffnet vielen Bürgerinnen den Zugang zur Sprache unserer Nachbarn und bereichert die Dresdner Kulturlandschaft. Deutsch-französische Freundschaft ist ein integraler Teil des Stundenplans im Romain-Rolland-Gymnasium. Sie wird ebenso gepflegt am romanistischen Institut der TU Dresden, dem Centrum Frankreich/Frankophonie, in den Amateur-Chören, in der Kulturlandschaft sowie in der Städtepartnerschaft mit Straßburg.

Eine echte Freundschaft

Der Staatsvertrag von 1963 war die Grundlage. Gewachsen ist die deutsch-französische Freundschaft aber von unten, über das Engagement vor Ort in den Kommunen und vor allem über die Jugend. Von oben verordnete Freundschaft ohne einen freien Austausch der Menschen wie jene mit der Sowjetunion schafft keinen Mehrwert. Nur gelebte Freundschaft bringt die Menschen zusammen und schafft Vertrauen. Die Jugend Europas sehe ich da auf einem guten, selbständigen Weg. Und wenn es einen fernen Tages zu einer Aussöhnung mit Russland kommen sollte, wäre der von Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer beschrittene Weg ein gutes Vorbild.

Die deutsch-französische Partnerschaft ist eine tragende Säule der Europäischen Union. Nachdem Großbritannien die EU verlassen hat und die USA mit der Wahl Trumps gezeigt haben, dass auch jenseits des Atlantiks mit eruptiven politischen Entwicklungen zu rechnen ist, lastet auf der Kooperation zwischen Paris und Berlin zusätzliche Verantwortung. Sie muss zugleich die Funktionen eines integrativen Zentrums und eines Motors der EU übernehmen.

Die Bedeutung der einzelnen europäischen Nationen in der Welt schwindet, das wirtschaftliche und auch wohl auch das geostrategische Gleichgewicht verschieben sich gen Asien. Umso wichtiger ist es, dass die europäischen Staaten zusammenhalten, arbeiten, ihre Interessen einbringen und den bösen Geistern von gestern – nationalistischer Größenwahn und ein von Werten freier Populismus – den Kampf ansagen.

Macron ist Europäer durch und durch. Auch in dieser Eigenschaft sollten wir ihm in Dresden einen glänzenden Empfang bereiten. Unsere gemeinsame Gegenwart und die Zukunft unserer Jugend heißt Europa.

Gerhard Ehninger ist Geschäftsführer mehrerer Biotechnologiefirmen und früherer Lehrstuhlinhaber für Hämatologie, Onkologie und Infektiologie des Universitätsklinikums der TU Dresden.

DNN