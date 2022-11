DNN-Test: Welcher Glühwein aus Sachsen am besten schmeckt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

rot oder weiß? Süß oder eher würzig? Die Glühweinsaison ist nicht zuletzt nach der Eröffnung der Weihnachtsmärkte in vollem Gange. Aber zu welcher Flasche sollte man am besten greifen? Das hat sich auch eine DNN-Jury – bestehend aus Sachsens Weinkönigin Sabrina Papperitz, Sommelier Jens Pietzonka, DNN-Redakteur Sebastian Kositz und Weinblogger Charles M. Bugnowski – gefragt.

Sachsens Weinkönigin Sabrina Papperitz (v. l.), Sommelier Jens Pietzonka, DNN-Redakteur Sebastian Kositz und Weinblogger Charles M. Bugnowski haben insgesamt elf Glühweine ausgiebig getestet. © Quelle: Dietrich Flechtner

Und deshalb auch fleißig getestet. Elf sächsische Erzeugnisse standen zur Auswahl. Am Ende gab es einen klaren Sieger. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es gibt keinen Ausreißer in der Testreihe. Ich würde jede Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt austrinken und keine auskippen. Jens Pietzonka Weinsommelier, über die Auswertung des DNN-Glühweintests

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz bleibt dreistellig: Dresdens Inzidenz bleibt auch am Wochenende dreistellig, sinkt dabei aber leicht. Die Lage im Überblick. Jetzt lesen

Wie ein junger Dresdner in den Corona-Lockdowns zum Kraftsport fand: Gymnasiast Zlati Latinov hat sich in der Pandemie zu Hause an Gewichten abgearbeitet. Jetzt kann er sich vorstellen, an Wettkämpfen im Bodybuilding teilzunehmen. Dafür trainiert er diszipliniert und muss sich an einen strengen Ernährungsplan halten. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die ersten beiden neuen Stadtbahnwagen sind seit Sonnabend in Betrieb. Seit Sonntag ist ein Wagen auf der Linie 2 zwischen Gorbitz und Prohlis im Einsatz. Der andere wird zunächst weiter zur Fahrerausbildung benötigt. © Quelle: Anja Schneider

Sie fahren! Neue Stadtbahnwagen unter großem Interesse in Betrieb gegangen

Straßenbahnfreunde haben am Sonnabend mit großem Interesse die Inbetriebnahme der neuen Stadtbahnwagen begleitet. Ein Wagen ist ab Sonntag auf der Linie 2 zwischen Gorbitz und Prohlis unterwegs. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Welches Ziel verfolgt Putin wirklich? © Quelle: imago/alimidi/ITAR-TASS/Xinhua/RND Montage Behrens

Neue Töne aus dem Kreml: Will Putin Selenskyj doch nicht mehr stürzen?

Putin kündigte die „Entnazifizierung“ der Ukraine an, Außenminister Lawrow bezeichnete die ukrainische Regierung als „Nazi-Regime“. Doch jetzt sei das Kriegsziel Moskaus nicht mehr der Regimewechsel in Kiew – doch warum? Jetzt lesen

Termine des Tages

12.30 Uhr: Richtfest für das neue Orang-Utan-Haus im Dresdner Zoo

16.30 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Kommunalwirtschaft - Im öffentlichen Teil geht es um das Investitionsprogramm Klimaschutz in städtischen Liegenschaften und nachhaltige Tüten für Hundekot-Tütenspender. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

17 Uhr: Sondersitzung des Stadtbezirksbeirates Prohlis - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Geld für die Erweiterung der Skatehalle in Dresden-Reick, für die Verschattung der 128. Oberschule „Carola von Wasa“ zur Verbesserung des Raumklimas und für die Unterstützung des Hortes am Jacob-Winter-Platz 2. Ort: Stadtbezirksamt Prohlis, Bürgersaal, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden

Was heute wichtig wird

Vom Meer angespülter Plastikmüll liegt am Strand der Küstenstadt St. Louis in Senegal © Quelle: Lucia Weiß/dpa

In Punta del Este (Uruguay) beginnen die Verhandlungen über ein UN-Abkommen gegen Plastikmüll. Ein zwischenstaatlicher Verhandlungsausschuss soll in einer Reihe von Verhandlungsrunden einen internationalen Vertrag ausarbeiten, um die Verschmutzung durch Einwegplastik, Geisternetze und Mikroplastik einzudämmen. Darauf hatte sich die Umweltversammlung der Vereinten Nationen im März geeinigt.

Mit dem Abschluss der Verhandlungen über das rechtsverbindliche Abkommen wird 2024 gerechnet. Laut Schätzungen der UN werden mittlerweile jährlich 400 Millionen Tonnen Plastikmüll weltweit produziert.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Parfümfluencer Jeremy Fragrance bei „Promi Big Brother“. © Quelle: Marc Rehbeck/SAT.1

... ein Phänomen, das niemand versteht

Seine bizarren Clips werden tausendfach geteilt – und brachten ihm zuletzt sogar eine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ein. Jeremy Fragrance, ein Parfüm-Influencer aus Oldenburg, ist zu einem lebenden Internet-Meme geworden. Wer ist dieser Mann? Und meint er das wirklich ernst? Jetzt lesen

