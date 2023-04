﻿DNN-Telefonforum zum Erbrecht am 26. April

Am Telefon für die DNN-Leser (v.l.n.r.): Constanze Trilsch, Fachanwältin für Erbrecht in Dresden und seit 1997 Vizepräsidentin des Deutschen Forums für Erbrecht e.V., Mario Viehweger, Anwalt für Erbrecht in Dresden und Birgit Kühne, Fachanwältin für Erb- und Familienrecht in Dresden

