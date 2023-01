Qual der Wahl für zukünftige Gymnasiasten: Soll es das St. Benno-Gymnasium sein, die Walddorfschule, das Gymi in Tolkewitz, die Dreikönigschule oder vielleicht das Sportgymnasium?

In den nächsten Wochen erhalten Dresdner Schüler der 4. Klassen ihre Bildungsempfehlung. Dann steht die Frage an: Welche Schule ist die Richtige für mein Kind? Im großen DNN-Schulmonitor zeigen wir die Vielfalt an den Dresdner Gymnasien.

