DNN-Kunstauktion 2022: Diese Werke können Sie ersteigern

Dresden. Zum 26. Mal treffen am 29. November 2022 die Kunst und der gute Zweck aufeinander – bei der Kunstauktion der Dresdner Neuesten Nachrichten in Kooperation mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und dem Freundeskreis Städtische Galerie Dresden – Atelierbegegnung e.V.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Jahr sind neben 84 Positionen erfahrener und bereits bestens bekannter Künstler 16 Positionen jüngster Kunst im Portfolio der Auktion vertreten. Denn was Sachsen zu bieten hat, ist bekannt, was werden wird und im Werden begriffen ist, macht neugierig. Sie erkennen diese jungen Arbeiten im Auktionskatalog (hier geht's zum Download) und der nachfolgenden Bildergalerie anhand des Labels "On The Way" – denn der Weg ist das Ziel. Nicht nur in der Kunst, sondern auch im Leben. Deshalb will die Auktion Menschen unterstützen, die sich gerade auf einem schwierigen Teil ihres Weges befinden.

Der Erlös der Auktion geht zu 50 Prozent an die Künstler. Die anderen 50 Prozent unterstützen zu zwei Dritteln die Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ und ein Drittel erhält der Freundeskreis der Städtischen Galerie zur Förderung junger Kunst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Erwerb von Kunstwerken verschönert so nicht nur das Umfeld der Käufer und erweitert die Sammlung von Kunstliebhabern – sie hilft auch den Menschen, die weniger Glück im Leben haben.

DNN-Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ Wer Dresdnern in schwierigen Situationen helfen möchte, kann sich noch bis Weihnachten an der Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“ beteiligen. Das gespendete Geld geht an den Verein Aufwind, der benachteiligte Kinder un­terstützt, die Dresdner Kinderhilfe und die Diakonie Stadtmission. Ein Formular zur Überweisung und alle weiteren Informationen rund um die Aktion gibt es im Internet unter dnn.de/dresdnerhelfen. Die DNN bedanken sich bei allen Spendern.

Um diese beiden Dinge zur Freude und zum Nutzen zu verbinden, laden wir Sie ein, den vorliegenden Katalog durchzublättern, weiterzureichen und zu empfehlen. Und im besten Falle am 29. November 2022, 19.30 Uhr (Einlass ab 18:45 Uhr) dabei zu sein, wenn der Direktor der Städtischen Galerie, Dr. Gisbert Porstmann, gemeinsam mit Kollegen und Freunden, den Auktionshammer hebt, um in angenehmer Atmosphäre für Kunst- und Menschenfreunde exzellente Kunstwerke für den guten Zweck zu versteigern.

DNN-Kunstauktion: Anmelden und mitbieten

Ihre Anmeldung erwarten wir gern per Mail an: marketing@dnn.de. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt pro Person 20,- Euro (inkl. Imbiss und Getränke) und wird bei der Ersteigerung eines Kunstwerkes gegen Vorlage der Bieterkarte erstattet.

Von DNN