﻿Wir werden immer mehr: Ein satirischer Blick auf die Überbevölkerung

Dresden. Und? Haben Sie’s mitbekommen? Wir haben mal wieder eine rote Linie überschritten. Am 15. November war es soweit. Da erblickte laut statistischen Berechnungen der achtmilliardenste derzeit lebende Mensch das Licht der Welt. Nur elf Jahre hat es gedauert, um diese neuerliche Schwelle zu überschreiten, denn 2011 waren wir noch sieben Milliarden. Für die zwei Stufen zuvor hatten wir noch jeweils zwölf Jahre gebraucht (1999 und 1987). Und die beiden Male davor waren es dreizehn (1974) beziehungsweise vierzehn Jahre (1960). 33 Jahre vorher, nämlich 1927, meldeten sich zwei Milliarden von uns zum Dienst und wiederum 123 Jahre eher (1804) waren es überschaubare eine Milliarde Menschen.

Eine Entwicklung, die der moderne Mensch – lässt man mal ausgestorbene Mitbewerber wie den Neandertaler oder den Homo floresiensis, die vor 30.000 beziehungsweise 60.000 Jahren entnervt aufgaben, außer Acht – je nach Glaubensrichtung (Adam und Eva) oder Anhängerschaft diverser anthropologischer Hypothesen (genetische Flaschenhalstheorie und so weiter) mit der Ausgangslage von exakt zwei beziehungsweise ein paar hundert Individuen, gerade in den letzten 200 Jahren rasant vorantreiben konnte.

Die Zahl der neu hinzugekommenen Erdenbürger soll aktuellen Berechnungen nach um die 220.000 täglich und in jeder Minute mehr als 150 betragen. Wer sich das mal live anschauen möchte, muss ins Internet gehen. Ein Blick aus dem Fenster reicht da nämlich nicht aus, weil die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland (die Zuwanderung mal raus gerechnet) tendenziell sogar rückläufig ist.

Worldometer: Porno für Statistikfans

Auf der Website worldometers.info kann man in beeindruckend schnell ratternden Zahlenfolgen das fröhliche Fortpflanzen der Menschheit nachvollziehen. Es ist wie ein Porno für Statistikfans. Die dort gezeigte schwindelerregende Frequenz der anschwellenden Zahlenreihe kennt man sonst nur von der deutschen Schuldenuhr in Berlin (die derzeit übrigens knapp 2,5 Billionen Euro anzeigt und pro Sekunde etwas mehr als 11.000 Euro draufschlägt).

Ich persönlich kenne solche Zahlen in Form von Populationsexplosionen als Hobbyimker nur zu gut. Jahr für Jahr kann ich bei meinen Bienenvölkern mit dem einsetzenden Frühjahr beobachten, wie aus rund 5000 Winterbienen innerhalb kürzester Zeit um die 40.000 Sommerbienen pro Volk werden. Das Ganze ist natürlich jahreszeitlich bedingt durch Wetter, verfügbares Licht und Nahrungsangebot.

Nun sind wir Menschen, als Krone der Schöpfung, weder wetterabhängig (von den zu spät aufgezogenen Winterreifen mal abgesehen und das Thema Deutsche Bahn will ich erst gar nicht ansprechen) noch haben wir Probleme mit Lichtmangel (außer der Blackout kommt) und zu essen gibt es auch genug (also zumindest in unseren Breitengraden – schauen Sie mal auf oben erwähnter Website im Bereich „Essen“ nach, wie viele Menschen täglich weltweit verhungern (bei Redaktionsschluss waren es knapp 10,5 Millionen allein bis jetzt in diesem Jahr).

Corona zur Flurbereinigung?

Aber was tun? Ab jetzt auch bei uns hungern, damit der Planet nicht platzt? Eine der bisher pessimistischsten Prognosen zum Thema Überbevölkerung stammt aus den 1960er Jahren, die ein US-amerikanischer Statistiker veröffentlichte. Dieser sagte voraus, dass am 21. Juni 2116 für jeden Mensch auf der Erde nur noch ein Stehplatz verfügbar wäre. Für manche Bahnreisende trat mit Lösen des 9-Euro-Tickets dieses Horrorszenario schon im vergangenen Sommer ein. Huch, da habe ich das Thema Deutsche Bahn ja doch nochmal angesprochen.

Manch Menschenfeind hatte auch große Hoffnungen in die Corona-Pandemie gesetzt, dass diese ein wenig zur Flurbereinigung beitragen möge, um den Planet etwas aufatmen zu lassen. Da nützt es auch nichts, wenn nun selbst die chinesische Regierung die Maßnahmen lockert. Bevölkerungstechnisch führten die Auswirkungen von Corona sogar eher zum Gegenteil. Denn trotz einer im Jahr 2021 um knapp zwei Jahre gesunkenen Lebenserwartung von vorher 72,9 auf 71 Jahre, mussten weltweit wegen Lockdowns zahlreiche Mädchen in ärmeren Ländern die Schule vorzeitig abbrechen.

Die Quittung: Mit sinkendem Bildungsgrad stieg, wie schon oft nachgewiesen, die durchschnittliche Kinderzahl bei Frauen. Während in den Industriestaaten zu Coronazeiten laut einer UN-Studie starke Geburtenrückgänge beobachtet wurden, weil die meisten Menschen in unsicheren Zeiten lieber weniger Kinder haben möchten, wird Kinderreichtum in Entwicklungsländern seit jeher als Absicherung fürs Alter gesehen. Fazit vom Planet Erde: „Danke, Corona – für gar nix!“

Vereinte Nationen und Wissenschaft uneins über Prognosen

Weitere Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung schwanken im Übrigen stark. So erwarten die Vereinten Nationen knapp elf Milliarden Menschen im Jahr 2100, während Wissenschaftler von der Washington-Universität in Seattle etwa eine Milliarde Menschen mehr als heute voraussagen. Letztere gehen von der These aus, dass Frauen, wenn sie Zugang zu mehr Bildung und Verhütungsmitteln haben, nicht mehr als durchschnittlich 1,5 Kinder haben wollen. Wobei ich persönlich auf ein halbes Wunschkind dann doch eher verzichten würde. Aber als Familienvater von Zwillingen bin ich da womöglich eh der falsche Ansprechpartner.

Die weltweite Fertilitätsrate liegt derzeit noch bei 2,3 Kindern pro Frau. Da können Schwellen- und Entwicklungsländer eigentlich nur vom Westen lernen. Denn wir machen vor, wie es geht. Eine aktuelle israelische Studie hat nun offenbart, dass sich seit den 70er Jahren die Spermienzahl bei Männern aus Industrieländern halbiert hat. Daher wahrscheinlich die Entwicklung hin zum halben Kind. Laut der Studie der Hebräischen Universität Jerusalem sank die Spermienzahl pro Ejakulation zwischen 1973 und 2018 um durchschnittlich 62 Prozent.

Ein deutlicher Rückgang wurde bei Männern aus Europa, Nordamerika und Australien verzeichnet. Es wurden aber keine Gründe für den Rückgang der Spermien in der Studie untersucht. Die Forscher haben aber eine Vermutung: Es sei „fast sicher, dass die sich verändernde Welt um uns herum einen Einfluss darauf hat“, teilte der Studienleiter mit. Hätten Sie das für möglich gehalten!? Aber vielleicht zeigen all diese Entwicklungen doch einen Ausweg für die Rettung unseres Planeten: Die Frauen wollen nicht mehr und die Männer können nicht mehr. Zumindest wir, in den Industrieländern, praktizieren das schon seit einiger Zeit recht erfolgreich. Nun muss es nur noch der Rest der Welt begreifen – und dann wird alles gut.

