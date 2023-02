„DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – heute mit Schulmonitor zu Gymnasien

Im E-Paper „DNN am Sonntag“ gibt es am 5. Februar 2023 auf vier Seiten den Schulmonitor zu Dresdner Gymnasien.

Dresden. Diesmal gibt es in unserem E-Paper am Sonntag auf vier Seiten den DNN-Schulmonitor Gymnasium. In Dresden gibt es mehr als 30 Gymnasien. Bis zum 3. März läuft die Anmelderunde in diesem Jahr. Am 10. Februar gibt es dafür die Bildungsempfehlungen. Die DNN stellen alle Schulen mit Abiturbildungsgängen in Steckbriefen vor. Außerdem:

Currywurst, Schaschlik, Frikadelle, Pommes: Viele Imbissbetreiber bieten immer noch die Klassiker an. Doch oft reicht das nicht mehr, die Nachfrage nach veganen Produkten wächst. Ist das dann noch die klassische Imbisskultur? Das wird manchmal zur Glaubensfrage.

Nach den Rechten schauen: Vor zehn Jahren wurde in Oberursel die Alternative für Deutschland gegründet. Unser Korrespondent hat ihren Aufstieg und ihre Radikalisierung jahrelang eng und kritisch begleitet. Sein persönlicher Blick auf eine Partei, die so schnell nicht mehr verschwinden wird.

Flucht in die gute alte Fernsehzeit: „Herzblatt“, das „Glücksrad“ und natürlich „Wetten, dass..?“: Die Sender holen eine Kultspielshow nach der anderen aus dem Keller – und die Quoten der Neuauflagen sind gar nicht mal so schlecht. Warum funktionieren die alten Ideen so gut?

Sind wir zu streng? Die Blutreserven sind in Deutschland wieder einmal knapp. Gleichzeitig werden viele potenzielle Spenderinnen und Spender ausgeschlossen: Schwule Männer, die nicht monogam leben, oder Menschen, die in einem gewissen Zeitraum in England waren. Muss das so sein – oder trägt das nur unnötig zum Mangel bei?

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

