﻿Diversität: TU Dresden bekommt Unisex-Toiletten

Nach einem Vorstoß des Studentenrats im Sommer will die Technische Universität Dresden nun in jedem Gebäude geschlechtsneutrale Toiletten schaffen. Wie das gehen soll und was eine nichtbinäre Studentin davon hält.

Dresden. Aufs Klo gehen gehört zu den Banalitäten des Alltags, die der Mensch ohne großes Nachdenken dem Autopiloten überlassen kann. Für Fay Uhlmann von der TU Dresden ist das nicht so. Als nichtbinäre Person, die sich also weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, überlegt sie* jeden Tag aufs Neue, ob sie auf die Männer- oder Frauentoilette gehen soll. Gedanken, die sich die Informatikstudentin dank eines einstimmigen TU-Senatsbeschlusses vom Dezember künftig vielleicht sparen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn der Beschluss sieht vor, dass die Uni schnellstmöglich in allen genutzten Gebäuden auf dem Campus mindestens eine geschlechtsneutrale Toilette einrichten lässt. Der Studentenrat (StuRa) hatte das Thema ins Rollen gebracht und im Sommer eine entsprechende Absichtserklärung formuliert, für die es auch Rückenwind auf Landesebene von der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften gab. Konkret sollten die Männer-WCs in sogenannte Toiletten für alle umgewandelt werden, während Frauen-WCs weiter für Frauen, aber auch für Nichtbinäre wie Fay Uhlmann oder Transpersonen geöffnet werden sollten.

Fay Uhlmann vor einer der wenigen „Toiletten für alle“ im Gebäude des Diversity-Managements der TU Dresden. Die Uni will jetzt nachlegen. © Quelle: Valentin Dreher

Von dieser Variante ist der Senat in seinem aktuellen Beschluss abgerückt. Stattdessen will die TU bestehende Einzeltoiletten ausfindig machen und mit entsprechendem Schild in eine geschlechtsneutrale Variante umwandeln, wie Kathrin Tittel, Referentin der Prorektorin Universitätskultur, auf DNN-Anfrage erklärt. Heißt: Getrennte Toiletten für Frauen und Männer sollen bleiben – genauso wie für Menschen mit Behinderung. Hinzukommen soll aber mindestens eine Unisex-Variante pro Gebäude.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesetzliche Schranken beim Thema Toiletten

Hintergrund des Kompromisses ist die deutsche Arbeitsstättenverordnung, die laut Prorektorat für Universitätskultur voneinander getrennte Toiletten für Männer und Frauen vorschreibt. Eine Ausnahme würden Räume mit nur einem Klo bilden, in denen die Geschlechter nicht miteinander kollidieren können, da schlicht nur eine Person Platz hat. Diese Räume sollen nun geschlechtsneutrale WCs werden.

Lesen Sie auch

Ob jedes Gebäude auf dem Campus so eine Einzeltoilette hat, ist unklar. Man sei aktuell dabei, die gesuchten Räume ausfindig zu machen, heißt es dazu aus der Pressestelle der TU. Daher sei auch noch nicht absehbar, wann es mit der Umwidmung losgeht und wann das Projekt abgeschlossen sein wird. Genauso ist noch unklar, was das Vorhaben kostet. Bislang haben fünf Gebäude der TU und der StuRa Unisex-Toiletten. Auch an anderen Unis gibt mittlerweile geschlechtsneutrale Klos, beispielsweise in Bremen, Göttingen und Berlin. In Freiburg und Ulm wurde das Modell sogar an einzelnen Schulen umgesetzt.

Studentin hofft auf Signalwirkung des Beschlusses

Auch wenn der Senat von der ursprünglichen Idee des Studentenrats abgerückt ist, zeigt sich Fay Uhlmann zufrieden. „Natürlich ist es ein Kompromiss“, sagt die 23-Jährige, „aber ich denke, das ist in Ordnung.“ Zudem hofft die Informatikstudentin, die hauptverantwortlich für den Vorstoß der Studentenvertreter im Senat war, auf eine Signalwirkung. „Die Uni zeigt mit dem einstimmigen Beschluss, dass Lebensrealitäten von queeren Menschen nicht ignoriert werden und Diskriminierungsarmut geschaffen werden soll.“ Dass es sich bei dem Vorhaben um Klientelpolitik handelt, sieht Fay Uhlmann, selbst seit Dezember studentische Senatorin, nicht. Im Gegenteil: „Alle Menschen profitieren von geschlechtsneutralen Toiletten, da es die Auslastung besser ausbalanciert. Damit bräuchte man am Ende auch weniger Toiletten und würde sogar Kosten sparen.“ Deshalb plädiert Fay Uhlmann auch dafür, die aus ihrer Sicht veraltete deutsche Arbeitsstättenverordnung zu reformieren und die Trennung von Männern und Frauen beim WC-Thema ganz aufzugeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

* Als nichtbinäre Person bevorzugt Fay Uhlmann im Deutschen für sich die geschlechtsneutrale Pronomenvariante „sie*er“. Wir haben uns im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit und in Absprache mit Fay für „sie“ entschieden.