﻿Dissidenten Dresden fordern: Keine Haft fürs Schwarzfahren mehr

Dresden. Wer in Deutschland in Bus und Bahn ohne Ticket erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen. In einigen Fällen landen „Schwarzfahrer“ sogar im Gefängnis. Damit soll nun zumindest in Dresden Schluss sein, fordern die Dissidenten. Die Fraktion brachte am Freitag einen Antrag im Stadtrat ein, der „Schwarzfahren“ entkriminalisieren würde. Noch in diesem Halbjahr soll darüber angestimmt werden, so die Fraktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dissidenten: Verkehrsbetriebe sollen keine Strafanträge stellen

Juristen sprechen beim Fahren ohne Ticket vom Erschleichen von Leistung nach §265a StGB. Die geschädigten Verkehrsunternehmen können zwei Wege einschlagen, um die „Schwarzfahrer“ nachträglich zur Kasse zu bitten: einen zivilrechtlichen und einen strafrechtlichen.

Letzterer soll nun für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wegfallen, wenn es nach der Fraktion der Dissidenten im Stadtrat geht. Im Antrag heißt es, Oberbürgermeister Hilbert (FDP) solle die Geschäftsführung der DVB anweisen „beim Verdacht auf eine Straftat nach § 265a StGB („Erschleichen von Leistungen“) von einer Anzeige bei den Ermittlungsbehörden abzusehen.“ Leistungserschleichung wird von den Behörden nur auf Antrag verfolgt, nicht von Amtes wegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Strafprozess kann ein Gericht eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe für die Betrüger aussprechen. Doch die Strafzahlungen kommen nicht dem Verkehrsunternehmen, sondern dem Haushalt des jeweiligen Bundeslandes zugute. „Mit ihrer Anzeige belastet die DVB nur die knappen Ressourcen von Polizei und Justiz, ohne selbst irgendeinen Vorteil davon zu haben. Den pauschalisierten Schadensersatz von 60 Euro für das Fahren ohne Fahrschein treibt sie ohnehin ein“, heißt es dazu in der Begründung des Antrages.

Maßnahme könnte Justiz entlasten

„Zivilrechtlich behalten die Verkehrsbetriebe natürlich ihren Anspruch auf das erhöhte Beförderungsentgelt von aktuell immerhin 60 Euro“, betonte auch Michael Schmelich. „Der Antrag ist somit kein buchstäblicher Freifahrtschein, aber er beendet die überzogenen Strafmaßnahmen.“ Einen Anreiz zum „Schwarzfahren“ schaffe man somit nicht, so der Dissidenten-Fraktionsgeschäftsführer.

Außerdem würde ein Wegfall des Strafprozesses bei „Schwarzfahren“ Kosten für den Freistaat einsparen, behaupten die Antragsteller. Einer Anfrage der Fraktion zufolge kostet die Unterbringung von Häftlingen in Sachsen rund 140 Euro am Tag – allein die Kosten der Haft aller Schwarzfahrer in Sachsens Gefängnisse belaufe sich dadurch auf über 2,4 Millionen Euro in den Jahren 2020 und 2021. Auch Gerichte würden Kosten einsparen. „Die überlastete Justiz muss sich nicht mit diesen Bagatelldelikten beschäftigten“, meint Dissident Martin Schulter-Wissermann.

Mit dieser Argumentation stehen die Dresdner Dissdenten nicht allein da. So kündigte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bereits im Januar 2022 eine Überprüfung des Straftatbestandes an. Auch mehr als zwei Drittel der deutschen Bürger würden eine Herabstufung des „Schwarzfahrens“ zur Ordnungswidrigkeit begrüßen, wie eine repräsentative Befragung von Infratest dimap im März ergab.

DVB stellt in drei Fällen Strafantrag

Die DVB äußerte sich am Freitag nicht zum Dissidenten-Antrag. Sprecher Falk Lösch erklärte, etwa drei Prozent der Fahrgäste haben keinen oder einen zu beanstandenden Fahrschein. Neben Schwarzfahren zählen beispielsweise auch vergessene Monatstickets dazu, sodass die eigentliche Quote der Leistungserschleicher darunter liege.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Strafantrag würde man im Moment in drei Fällen stellen: bei Wiederholungstätern, bei Personen, die gegenüber den Kontrolleuren übergriffig werden und bei Passagieren mit gefälschten Tickets. Wer also einmalig erwischt wird und das erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro bezahlt, hat keine Vorladung vor Gericht zu befürchten.